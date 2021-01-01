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Главным тренером БАТЭ стал экс-рулевой «Ислочи» Виталий Жуковский

01.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главным тренером БАТЭ стал экс-рулевой «Ислочи» Виталий Жуковский

Футбольный клуб БАТЭ объявил о подписании нового главного тренера. Им стал экс-рулевой «Ислочи» Виталий Жуковский. 

Один из самых харизматичных наставников проработал в команде 11 сезонов. При Жуковском «Ислочь» из любительской команды превратилась в боеспособный коллектив, который в последние сезоны являлся одним из претендентов на медали. В 2019 году специалист привёл «Ислочь» к пятому месту в чемпионате Беларуси и полуфиналу Кубка страны. Несмотря на свой молодой возраст (Виталию Жуковскому – 36 лет), он является одним из самых опытных тренеров высшей лиги: за его плечами почти 150 матчей. В бытность игроком Виталий Жуковской играл за дубль БАТЭ, но вскоре завершил карьеру из-за серьёзной травмы.

 

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Футбольный клуб БАТЭ объявил о подписании нового главного тренера. Им стал экс-рулевой «Ислочи» Виталий Жуковский.  Один из самых харизматичных наставников...
 
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