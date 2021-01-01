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Первый белорус 2021 года появился на свет в Витебском областном роддоме

01.01.2021 06:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Первый белорус 2021 года появился в Витебском областном клиническом роддоме. В документах мальчика будет стоять дата и время — 01.01.2021 и 00:01.

Первый белорус 2021 года появился на свет в Витебском областном роддоме

Малыш, которого назвали Рома, весит 3 кг 910 грамм, его рост 53 см. У мамы это первые роды. Родители мальчика живут и работают в Орше, сообщает телеграм-канал Минздрава.

Витебский областной роддом сейчас работает как ковидный госпиталь. Ранее у молодой мамы был диагностирован COVID-19.

Планируется, что родителей малыша, родившегося 1 января, поздравит министр здравоохранения.

 
Теги: Витебск
 
 
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Первый белорус 2021 года появился в Витебском областном клиническом роддоме. В документах мальчика будет стоять дата и время — 01.01.2021 и 00:01.
 
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