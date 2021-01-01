Лукашенко предложил объявить 2021-й «годом народного единства»

«Перевернуть страницу пройденного» и объявить 2021 год «годом народного единства» предложил Александр Лукашенко в новогоднем обращении к народу.



Фото president.gov.by

«Уходящий год был ярким и своеобразным. Он заставил белорусов искать ответы на извечные вопросы: кто мы, что будет с нами, с нашими детьми, куда мы идем и чего мы хотим. Мы особенно остро осознали, что имеем и что можем потерять, притом безвозвратно», — считает Лукашенко.

«Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы. Другого не дано, — сказал Лукашенко. — И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства. Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы — умная, толерантная, устремленная в будущее нация».

Подводя свои итоги года, Лукашенко также отметил: «Люди в погонах предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний».

Кроме того, «люди в белых халатах показали свой профессионализм в борьбе с тяжелыми болезнями», а «настоящие учителя и преподаватели продемонстрировали уровень белорусского образования».

Лукашенко заочно ответил тем, кто требует перемен: «Наши перемены — это просчитанная и продуманная эволюция».

2020 год «объединил человечество заботой о здоровье, а господь указал нам наше место в этом мире и предупредил об ответственности за гармонию с природой», заявил Лукашенко.

«Благодаря неимоверным усилиям государства мы выстояли и обрели уверенность в завтрашнем дне, а главное — не оставили детей без будущего. Словом, нам нужен был этот год, чтобы понять, кто есть кто, чтобы по-настоящему оценить сделанное и увидеть, что мы нация, способная выжить в этом бурном мире только тогда, когда мы едины, когда мы вместе», — сказал Лукашенко.

Имея в виду запуск атомной электростанции под Островцом, он заявил, что Беларусь стала ядерной державой, а также «шагнула в космос, освоила производство легковых автомобилей и электромобилей, создала биотехнологическую корпорацию, освоила ракетное производство, развила IT».

«Но самое главное — мы сохранили продовольственную безопасность. И в то время, когда люди в богатых странах выстроились в километровые очереди за куском хлеба, наши крестьяне обеспечили белорусов необходимыми продуктами питания», — заявил Лукашенко.

По его утверждению, некоторые, столкнувшись с «вызовами високосного года» (видимо, имеются в виду акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов), «хотят вернуться в Беларусь, какой она была годом раньше».

«Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки», — сказал Лукашенко.