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Активные атмосферные фронты накрыли страну
Источник материала: Навiны
В первый день нового года погоду на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины через восточные районы нашей страны.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами ожидаются сильные осадки.
Ожидаются слабые туман и гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Погода в регионах:
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В первый день нового года погоду на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины через...
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