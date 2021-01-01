Девальвация в бывшем СССР: белорусский рубль рухнул глубже всех

На 22,59% (с 2,1036 до 2,5789) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в 2020 году.





Это первый показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2019 и 2020 годов.

По итогам января курс американской валюты увеличился на 1,62% (седьмое место), января—февраля — на 6,44% (второе), первого квартала — на 23,71% (второе), января—апреля — на 15,81% (второе), января—мая — на 14,57% (первое), полугодия — на 14,13% (первое), января—июля — на 15,93% (третье), января—августа — на 26,60% (первое), трех кварталов — на 25,51% (второе), января—октября — на 25,27% (второе), января—ноября — на 22,73% (первое).

В первой пятерке также Украина с ростом курса доллара за год на 19,37% (с 23,6862 до 28,2746 гривны), Россия — на 19,34% (с 61,9057 до 73,8757 рубля), Кыргызстан — 18,67% (с 69,6439 до 82,6498 сома) и Таджикистан — 16,65% (с 9,6872 до 11,3 сомони).

Далее: Грузия — 14,26% (с 2,8677 до 3,2766 лари), Казахстан — 10,37% (с 381,18 до 420,71 тенге), Узбекистан — 10,20% (с 9.507,56 до 10.476,92 сума), Армения — 8,94% (с 479,70 до 522,59 драма) и Молдова — на 0,03% (с 17,2093 до 17,2146 лея).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно). Американская валюта подешевела в Латвии, Литве и Эстонии — на 8,46% (с 0,8902 до 0,8149 евро).

За декабрь доллар в Беларуси подешевел на 0,11%. Это девятое место после России (2,62%), Кыргызстана (2,53%), Латвии, Литвы, Эстонии (по 2,37%), Грузии (1,20%), Казахстана (0,75%) и Украины (0,59%). В Молдове доллар подешевел на 0,08%, в Азербайджане, Таджикистане и Туркменистане не изменился, в Узбекистане — подорожал на 0,60%, в Армении — на 3,20%.

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс в 2020 году не изменился (16,1 рубля).

За 2019 год официальный курс доллара в Беларуси снизился на 2,60% (третье место на территории бывшего СССР). В 2018 году страна заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).