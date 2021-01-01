В Беларуси с 1 января выросла минимальная зарплата. Но все соседи все равно нас обгоняют

Источник материала: Tut.by

С 1 января в Беларуси повысилась минимальная зарплата. Теперь она составляет 400 рублей. С учетом того, что в ноябре «минималка» уже была проиндексирована до 388 рублей 42 копеек, прибавка составила 11 рублей 58 копеек. С нового года минимальная зарплата выросла и у наших стран-соседок. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие там сейчас минимальные зарплаты и на сколько они выросли по сравнению с прошлым годом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января составляет 12 792 российских рубля (примерно 447 белорусских). По сравнению с прошлым годом прибавка составила 662 рубля (23 белорусских). Кроме того, с 2021 года в России изменили методику расчета «минималки». Теперь она привязана к медианной зарплате населения (медианная зарплата — та зарплата, больше и меньше которой в стране получает одинаковое количество человек).

В Украине минимальная зарплата с 1 января выросла до 6000 гривен (545 рублей). Это плюс 1000 гривен (91 рубль) по сравнению с предыдущим значением. К слову, «минималка» в Украине повышалась совсем недавно — 1 сентября. В бюджете сразу предусмотрено и еще одно повышение в 2021 году: с 1 декабря она поднимется до 6500 гривен (591 рубль).

В Литве «минималка» с 1 января повысилась на 35 евро (110 рублей) и теперь составляет 642 евро (2022 рубля). Это зарплата до вычета налогов.

В Латвии новый размер минимальной зарплаты — 500 евро (1575 рублей). Она выросла на 70 евро (220 рублей). По подсчетам портала Delfi.lv, у работника, получающего минимальную зарплату, после вычета налогов на руках останется на 50 евро (157 рублей) больше.

В Польше приняли решение повысить минимальную зарплату до 2800 злотых (1957 рублей). Прибавка по сравнению с прошлым годом составила 200 злотых (140 рублей). К слову, минимальную зарплату в Польше получают около 1,7 миллиона человек.