В Беларуси побит температурный рекорд за весь период метеонаблюдений

Температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений зафиксирован в Беларуси 31 декабря, сообщает БелаПАН.





В Брагине (Гомельская область) воздух прогрелся до 8 градусов выше нуля, что на 0,4 градуса больше предыдущего экстремума, зарегистрированного 31 декабря 2006 года в Высоком (Брестская область).

В последний день ушедшего года рекорды обновились на всех метеостанциях Гомельской области. В Василевичах перекрыт максимум 95-летней давности — 7,6 градуса против 7,4. В Лельчицах было 7,2 градуса тепла (6,7 в 1990 году), в Житковичах — также 7,2 (6,4 в 1994-м), Мозыре — 7,1 (5,4 в 1987-м), Октябре — 6,3 (5,5 в 1994-м), Жлобине — 6,3 (5,7 в 1988-м), Гомеле — 6,1 (5,3 в 1987-м).

Переписаны рекорды в трех городах Могилевской области: Бобруйске — 5,7 (5,3 в 1994 году), Кличеве — 5,1 (4,9 в 1980-м), Славгороде — 4,7 (3,7 в 1987-м), Мстиславле — 3,1 (2,4 в 2013-м). В Костюковичах повторен максимум 40-летней давности (3,6).

1 января теплая для этого времени погода сохранится .