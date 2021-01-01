Отец Бориса Джонсона после Brexit меняет гражданство

RTL. Он пояснил, что намерен "забрать то, что у него уже есть", и "очень счастлив" такой возможности. "Дело не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понял, я француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, и ее дед тоже", - пояснил Стэнли ДжонсонОн пояснил, что намерен "забрать то, что у него уже есть", и "очень счастлив" такой возможности.









"Я всегда буду европейцем, это точно. Англичанам нельзя говорить, что они не европейцы", - добавил отец Бориса Джонсона, подчеркнув, что связь Британии с Европейским Союзом "очень важна".





пишет newsru.com Ранее Члены Палаты общин Великобритании большинством голосов утвердили законопроект о соглашении по дальнейшим отношениям Лондона и Брюсселя после выхода страны из Евросоюза. За проект проголосовал 521 парламентарий, против - 73 депутата. Совет ЕС принял решение о подписании данных документов и об их применении на временной основе с 1 января 2021 года,newsru.com



