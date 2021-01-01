Первый белорус в новом году родился в Витебской области

цитирует interfax.by сообщение, опубликованное в официальном telegram-канале Минздрава. По словам главврача роддома Елены Леонович, в документах мальчика будет стоять дата и время — 01.01.2021 и 0.01 минута", -interfax.by сообщение, опубликованное в официальном telegram-канале Минздрава.





Малыш, которого назвали Рома, весит 3 кг.910 грамм, его рост — 53 см. У мамы это первые роды. Родители мальчика живут и работают в Орше.





В Минздраве отметили, что Витебский областной роддом сейчас работает как ковидный госпиталь. Ранее у молодой мамы был диагностирован COVID-19, именно поэтому она находилась под наблюдением в Витебске.





"После того, как мама и малыш поправятся, они будут выписаны домой. По традиции планируется, что родителей малыша, родившегося 1 января, поздравит министр здравоохранения Республики Беларусь", - говорится в сообщении.



