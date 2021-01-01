|
Первый белорус в новом году родился в Витебской области
Источник материала: Партизан
Минздрав рассказал о первом белорусе, родившемся в новом, 2021 году. "Первый маленький белорус Нового 2021 года появился в Витебском областном клиническом роддоме.
По словам главврача роддома Елены Леонович, в документах мальчика будет стоять дата и время — 01.01.2021 и 0.01 минута", -
Малыш, которого назвали Рома, весит 3 кг.910 грамм, его рост — 53 см. У мамы это первые роды. Родители мальчика живут и работают в Орше.
В Минздраве отметили, что Витебский областной роддом сейчас работает как ковидный госпиталь. Ранее у молодой мамы был диагностирован COVID-19, именно поэтому она находилась под наблюдением в Витебске.
"После того, как мама и малыш поправятся, они будут выписаны домой. По традиции планируется, что родителей малыша, родившегося 1 января, поздравит министр здравоохранения Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав рассказал о первом белорусе, родившемся в новом, 2021 году. "Первый маленький белорус Нового 2021 года появился в Витебском областном клиническом роддоме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)