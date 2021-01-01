Источник материала: Sputnik Беларусь

Кондитер из Одессы Лилия Назарова способна превратить в торт даже салат "Оливье"! А еще бутылку игристого, рыбу и кейс с деньгами. Одесситка печет ну очень необычные торты, а накануне праздников показала, как выглядел бы в исполнении кондитера знаменитый новогодний салат.

Кондитер мечтала заняться выпечкой еще в детстве, но пришлось двадцать лет отработать бухгалтером. А после хобби стало бизнесом, и уже больше шести лет Лилия изготавливает торты с впечатляющим дизайном.

Теперь у женщины более 500 заказчиков, из которых 70% - постоянные клиенты. Для них Лилия создает уникальные торты с реалистичным дизайном.

"Это собственная фантазия. Это очень интересно, это интригует, это восхищает именинника, клиента. Те эмоции, которые получаю я, и те эмоции, которые получает заказчик, - это прямо до слез", - рассказывает кондитер.

А редакция Sputnik радуется тому, что вы начали этот первый день нового года вместе с нами. И тоже - прямо до слез! С наступившим, друзья! И если вы уже принялись за свой оливье, посмотрите наше видео. Кондитеру удастся ввести в заблуждение даже самых искусных знатоков этого салата.