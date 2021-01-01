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Пять идей, как необычно провести 1 января

01.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

От наступающего года многие ждут изменений, однако не стоит сидеть и ждать, пока положительные эмоции придут сами. Sputnik делится идеями, где можно хорошо провести время и получить приятные впечатления.

Каток на свежем воздухе

В Минске такой каток можно найти на Немиге. Первого января он будет работать с 10:00 до 23:00. Но если в вашем городе нет мобильного катка, можно найти другое место для "покатушек". Подойдет даже хоккейная коробка во дворе, если на улице будет холодно.

© Sputnik / Виталий Белоусов
Каток подарит хорошее настроение независимо от того, один вы катаетесь или с компанией

На каток можно пойти всей семьей, можно покататься вместе с любимым человеком или в одиночестве. В любом случае такое времяпрепровождение сделает этот день приятным и незабываемым.

Зоопарк

Минский зоопарк первого января будет открыт. Такое развлечение понравится как детям, так и взрослым (если посудить, мы все дети в душе). А еще сюда можно прийти на романтическое свидание.

© Photo : Минский зоопарк
Альпака Каштан в Минском зоопарке

Животных в зоопарке всегда было много, а недавно появились новоселы - песцы Леди и Бродяга, а также альпака Каштан и зубр. Так что прогулка подарит много положительных эмоций.

Кинотеатр

Если вы любите спокойствие и уединение, такое развлечение придется вам по душе. Первого января посетителей в кинотеатрах немного. Плюс в прокате появятся новогодние фильмы. Чаще всего - это легкие комедии, которые поднимают настроение. В качестве бонуса можно взять с собой мандаринки. Главное, чтобы другие посетители были не против. Такой поход в кинотеатр продлит ощущение праздника и запомнится вам надолго.

Родной район

Хорошо ли вы знаете район, в котором живете? Если так, то вы счастливчик. Чаще мы ходим одним и теми же тропами – из дома в магазин и обратно. Чуть дальше, за соседние здания, заходим редко. А ведь там может быть много чего интересного.

© Sputnik / Виктор Толочко
Дети играют в снежки

Погулять по родному району можно как в одиночестве, думая о своем или слушая музыку, так и в компании семьи и друзей. Во втором случае можно взять с собой бутерброды и термос с чаем. Если выпадет много снега, почему бы не слепить снеговика и не покидаться снежками? Это же весело!

Железнодорожный вокзал

Вокзал всегда считался местом встреч и расставаний. Так почему бы не встретить здесь Новый год? Днем первого января на вокзале тоже будет немноголюдно. Можно заказать себе кофе и никуда не торопиться, наблюдая со стороны за теми, кто в этот день куда-то едет.

Кроме того, на вокзале к Новому году обычно готовят фотозону, где можно сделать фото на память.

 
Теги: Минск
 
 
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После праздничного застолья многие предпочитают отсыпаться. Однако если встать пораньше, можно сделать первый день нового года незабываемым.
 
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