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Посмотрите, кто нас умилял в 2020 году

01.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Впервые за 150 лет в дикой природе в Аргентине родились красные ара. А в Московском зоопарке появился очаровательный детеныш альпаки - его назвали Витамином!

© CC0 / Pixabay / skeeze
Наступает год козодоя

Австралийская коала Мэдди обнималась со смотрительницей зоопарка, а дайвер в Японском море подружился с белугой.

В Беларуси тоже случилась трогательная история дружбы человека с живой природой. Житель Гродненской области спас аистенка, от которого отказались родители. Даже когда аист научился летать, далеко от своего нового дома не улетает - забредает во двор человека, чтобы полакомиться угощением, которое его всегда здесь ждет.

А вы думали, в 2020-ом году не было хороших новостей! Смотрите на видео, кто нас умилял в этом году.

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Теги: Новости
 
 
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Собрали для вас лишь небольшую часть самых забавных животных. Новости о них радовали нас весь год, а теперь дарим вам квинтэссенцию умиления.
 
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