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Посмотрите, кто нас умилял в 2020 году
01.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Впервые за 150 лет в дикой природе в Аргентине родились красные ара. А в Московском зоопарке появился очаровательный
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Австралийская коала Мэдди обнималась со смотрительницей зоопарка, а дайвер в Японском море подружился с белугой.
В Беларуси тоже случилась трогательная история дружбы человека с живой природой. Житель Гродненской области
А вы думали, в 2020-ом году не было хороших новостей! Смотрите на видео, кто нас умилял в этом году.
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Собрали для вас лишь небольшую часть самых забавных животных. Новости о них радовали нас весь год, а теперь дарим вам квинтэссенцию умиления.
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