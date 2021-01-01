Посмотрите, кто нас умилял в 2020 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

Впервые за 150 лет в дикой природе в Аргентине родились красные ара. А в Московском зоопарке появился очаровательный детеныш альпаки - его назвали Витамином!

Австралийская коала Мэдди обнималась со смотрительницей зоопарка, а дайвер в Японском море подружился с белугой.

В Беларуси тоже случилась трогательная история дружбы человека с живой природой. Житель Гродненской области спас аистенка , от которого отказались родители. Даже когда аист научился летать, далеко от своего нового дома не улетает - забредает во двор человека, чтобы полакомиться угощением, которое его всегда здесь ждет.

А вы думали, в 2020-ом году не было хороших новостей! Смотрите на видео, кто нас умилял в этом году.

Читайте также: