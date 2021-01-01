Какие астрономические события ждут белорусов в 2021 году

Источник материала: Tut.by

Команда Astrobel Team составила астрономический календарь на 2021 год для Беларуси. Рассказываем, что нас ждет в этом году.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Greg Rakozy / Unsplash

В 2020 году было много интересных астрономических событий: многообразие метеорных потоков, противостояния планет, а особенно — планеты Марс, прохождение планеты Венера по скоплению «Плеяды», наблюдение серебристых облаков и, конечно же, комета NEOWISE , которая вернется к нам только через семь тысяч лет.

Настало время посмотреть, что же будет в 2021-м.

Январь

03.01.2021 — сближение Луны со звездой Регул (1,3m) на ночном небе.

04.01.2021 — максимум действия метеорного потока Квадрантиды (ZHR-120).

16.01.2021 — покрытие Луной звезды «тау Водолея» (4,0m) на вечернем небе.

20.01.2021 — сближение планет Марс и Уран на вечернем небе.

21.01.2021 — сближение Луны и планеты Марс на вечернем небе.

Февраль

03.02.2021 — сближение Луны со звездой Спика (0,9m) на ночном небе.

06.02.2021 — сближение планет Венера и Сатурн на утреннем небе.

25.02.2021 — покрытие Луной звезды «гамма Рака» (4,6m) на утреннем небе.

Март

01−31.03.2021 — условия для проведения марафона Мессье (любители астрономии каждый год пытаются за одну ночь провести наблюдения всех объектов из знаменитого каталога , который составил в конце XVIII века астроном Шарль Мессье).

04.03.2021 — сближение планеты Марс и скопления «Плеяды» на вечернем небе.

04.03.2021 — противостояние астероида Веста, максимальный блеск 5,8m.

05.03.2021 — сближение планет Меркурий и Юпитер на утреннем небе.

19.03.2021 — сближение Луны и планеты Марс на вечернем небе.

20.03.2021 — день весеннего равноденствия.

27.03.2021 — покрытие Луной звезды «ипсилон Девы» (4,0m) на вечернем небе.

Апрель

12.04.2021 — Международный день космонавтики.

17.04.2021 — сближение Луны и планеты Марс на вечернем небе.

19.04.2021 — покрытие Луной звезды «каппа Близнецов» (3,5m) на вечернем небе.

22.04.2021 — максимум действия метеорного потока Лириды (ZHR — 20).

27.04.2021 — суперлуние (первое в 2021 году).

Май

05.05.2021 — максимум действия метеорного потока Эта-Аквариды (ZHR — 20).

05.05.2021 — сближение Луны и планеты Юпитер на утреннем небе.

15.05.2021 — весенний Международный день астрономии.

19.05.2021 — сближение Луны со звездой Регул (1,3m) на вечернем небе.

26.05.2021 — суперлуние (второе в 2021 году, максимальное сближение Луны и Земли).

28.05.2021 — сближение планет Меркурий и Венера на вечернем небе.

31.05.2021 — сближение Луны и планеты Сатурн на утреннем небе.

Июнь

01−30.06.2021 — возможность появления серебристых облаков в Беларуси.

10.06.2021 — частное солнечное затмение (видимость из РБ, начало — 13.07, окончание — 15.08).

13.06.2021 — сближение Луны и планеты Марс на вечернем небе.

20.06.2021 — день летнего солнцестояния.

24.06.2021 — суперлуние (третье и последнее в 2021 году).

29.06.2021 — сближение Луны и планеты Юпитер на ночном небе.

Июль

01−15.07.2021 — возможность появления серебристых облаков в Беларуси.

08.07.2021 — сближение Луны и планеты Меркурий на утреннем небе.

13.07.2021 — сближение планет Венера и Марс на вечернем небе.

25.07.2021 — сближение Луны и планеты Сатурн на ночном небе.

Август

01.08.2021 — сближение Луны и планеты Уран на ночном небе.

02.08.2021 — противостояние планеты Сатурн, максимальный блеск 0,4m.

03.08.2021 — сближение Луны и скопления «Гиады» на ночном небе.

12.08.2021 — максимум действия метеорного потока Персеиды (ZHR 80−100).

20.08.2021 — противостояние планеты Юпитер, максимальный блеск -2,8m.

21.08.2021 — сближение Луны и планеты Сатурн на ночном небе.

30.08.2021 — сближение Луны со скоплениями «Гиады» и «Плеяды» на ночном небе.

Сентябрь

02.09.2021 — покрытие Луной звезды «эпсилон Близнецов» (3,0m) на ночном небе.

14.09.2021 — противостояние планеты Нептун, максимальный блеск 7,8m.

17.09.2021 — сближение Луны с планетами Юпитер и Сатурн на ночном небе.

22.09.2021 — день осеннего равноденствия.

26.09.2021 — сближение Луны со скоплением «Плеяды» на утреннем небе.

Октябрь

08.10.2021 — максимум действия метеорного потока Дракониды (ZHR — переменное).

09.10.2021 — осенний Международный день астрономии.

09.10.2021 — сближение Луны и планеты Венера на вечернем небе.

15.10.2021 — сближение Луны и планеты Юпитер на вечернем небе.

21.10.2021 — максимум действия метеорного потока Ориониды (ZHR — 20).

22.10.2021 — сближение Луны и планеты Уран на ночном небе.

Ноябрь

04.11.2021 — противостояние планеты Уран, максимальный блеск 5,8m.

08.11.2021 — сближение Луны и планеты Венера на вечернем небе.

10.11.2021 — сближение Луны и планеты Сатурн на вечернем небе.

10.11.2021 — сближение планет Меркурий и Марс на утреннем небе.

11.11.2021 — сближение Луны и планеты Юпитер на вечернем небе.

17.11.2021 — максимум действия метеорного потока Леониды (ZHR — 20).

20.11.2021 — сближение Луны со скоплениями «Гиады» и «Плеяды» на ночном небе.

27.11.2021 — противостояние малой планеты Церера, максимальный блеск 6,8m.

Декабрь

14.12.2021 — максимум действия метеорного потока Геминиды (ZHR — 120).

17.12.2021 — сближение Луны со скоплением «Гиады» на вечернем небе.

21.12.2021 — день зимнего солнцестояния.

22.12.2021 — максимум действия метеорного потока Урсиды (ZHR — 10).

28.12.2021 — сближение Луны со звездой Спика (0,9m) на утреннем небе.