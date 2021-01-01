Итоги года - 2020: самые необычные дома со всего мира

Источник материала: Tut.by

Даже в этот неспокойный и трудный 2020 год архитекторы не перестали нас удивлять — по всему миру появились сотни строений, вызывающих настоящий восторг. Сегодня мы вспомним самые красивые жилые дома, замеченные в разных странах в этом году.

Дом с газоном на крыше в Литве

«Дом и река» — реализованный в этом году проект литовской архитектурной студии After Party.



Фото: G. Mamavičius

Здание очень необычно — пологий скат его крыши является продолжением зеленого луга на берегу реки.



Фото: G. Mamavičius

Этот дом, кстати, будет представлять новейшую архитектуру Литвы на престижном европейском конкурсе.

Дом возле Выборга

Этот необычный дом, расположенный возле Выборга — экспериментальный проект архитекторов из бюро Horomystudio.



Фото: Дмитрий Цыренщиков

Они задумывали свой проект как мак­симально близкий природе, его внутреннее пространство должно было стать органичной частью лесного пейзажа, поэтому авторы тщательно продумывали месторасположение дома на участке, учитывая при этом, какой вид будет открываться из панорамных окон.



Фото: Дмитрий Цыренщиков

Часть его фасадов оформлена фальцевыми панелями, часть — деревянные с резьбой ручной работы. Наличники и карнизы также резные, а их рисунок выполнен с использованием русских мотивов, что подчеркивает принадлежность дома исторической и культурной традиции данной местности.

Гигантский дом из бетона и стекла в Украине

Известная украинская студия архитектора Сергея Махно спроектировала и реализовала очень необычный дом. Он представляет собой здание на 5 тысяч «квадратов», созданное из монолитного бетона и стекла. Проект называется Futago — в переводе с японского означает «близнецы». Стоимость проекта не озвучивается, но можно с уверенностью говорить, что позволить себе такой могут единицы.



Фото: Сергей Кадулин

Строительство проекта длилось три года и превратилось в череду вызовов и смелых решений.



Фото: Сергей Кадулин

Например, чтобы вид из окон стал главной изюминкой проекта, потребовалось переместить 30 000 тонн грунта и поднять обе части дома на высоту пять метров. Таким образом архитекторы избавились от препятствий на горизонте, чтобы владельцы могли в полной мере насладиться пейзажем.



Фото: Сергей Кадулин

На изготовление монолитной части здания потребовалось 20 тысяч тонн бетона. Специально для этого проекта открыли отдельную линию по сборке стеклопакетов, каждый из которых весит одну тонну.

Подмосковный футуризм

В Подмосковье построили необычный футуристический дом — его текучий, плавный силуэт органично вписан в специально созданный рельеф.



Фото: Василий Хуртин

Здание построило архитектурное бюро Niko | Architect. «В основе проекта — связь окружающей среды с внутренней средой человека. Бионические формы гуманны по отношению к человеку, они органично вписываются в его восприятие и благоприятно влияют на эмоциональное состояние», — так авторы описывают свою концепцию.



Фото: Василий Хуртин

Особняк практически не заметен со стороны поселка, его стены и крыша представляют собой покрытый зеленью искусственный холм.



Фото: Сергей Ананьев

Лучший дом Польши

Союз архитекторов Польши объявил победителей конкурса SARP AWARD 2020. В номинации «Лучший дом в Польше» высшую награду получила студия PL. architekci за реализацию проекта частного дома недалеко от Познани.



Фото: Том Курек



Фото: Том Курек

Несмотря на то, что здание статичное, оно в то же время изменчиво — все зависит от того, с какой стороны на него смотреть. Оно может быть маленьким, узким и низким, но также большим, широким и высоким.

Канадский черный дом

Дом находится на лесистом участке с видом на озеро Бром в небольшом городке к востоку от Монреаля. Площадь здания — около 300 квадратных метров.



Фото: Adrien Williams

Дом представляет собой единый прямоугольный объем с остроконечной крышей и утопленными в некоторых местах стенами. Для облицовки здания использовалась обугленная лиственница, но некоторые участки были покрыты просто обработанным маслом светлым деревом.



Фото: Adrien Williams

— Эта игра тьмы и света делает дом более особенным, — говорят в Atelier Schwimmer.

Интегрированный в природу дом в США

Мы не раз писали о том, как в США и Европе сейчас интегрируют дома в природный ландшафт, даже не вырубая деревья. И вот новый и более сложный пример такого объекта — особняк в овраге в лесопарке.



Фото: Jeremy Bittermann

Созданием дома занималась американская архитектурная студия William Kaven Architecture. Двухэтажный особняк расположен в городском лесопарке в Портленде и построен таким образом, чтобы максимально не нарушить ландшафт и сохранить деревья.



Фото: Jeremy Bittermann

Дом построен из бетона и облицован черным плитным материалом. Практически все здание имеет панорамное остекление.

Дом в холме в Польше

Ключевая задача при проектировании этого дома — как использовать огромную разницу в высоте между дорогой и остальной частью участка. Архитектор Томаш Гловацкий из бюро PAG предложил нетривиальное решение — встроить здание в склон, а вход организовать с чердака.



Фото: paglowacki.pl



Фото: paglowacki.pl

Крыша была спроектирована, как и в соседних зданиях — с симметричным фронтоном. Но видимый с уровня улицы мансардный этаж на самом деле является нежилой частью дома.



Фото: paglowacki.pl

Жилая часть дома находится на первом этаже. С юга он выходит окнами в большой сад.

«Дом с тремя глазами» в Австрии

Компания Innauer-Matt Architekten построила на месте разрушенного сарая в австрийской деревне на реке Рейн стильный загородный дом. Это сооружение называется «Дом с тремя глазами».



Фото: Adolf Bereuter

Первый этаж дома построен из бетона и облицован плитами из лиственницы. А вот второй обшит деревянной черепицей из лиственницы, которая напоминает чешую рыбы. Крыша же этого дома сделана из меди.



Фото: Adolf Bereuter

Но это не все интересные элементы здания. Так, в нем предусмотрено три больших круглых окна, благодаря которым объект назвали «Дом с тремя глазами».

Дом-землянка в Португалии

Известный португальский архитектор Айреш Матеус построил на склоне холма стильный подземный дом с зеленой крышей. Если смотреть сверху, кажется, что никакого дома тут и нет. Но если присмотреться, можно увидеть лестницу вниз, ведь этот дом по сути своей — землянка внутри склона холма.



Фото: Joao Guimaraes

Если спуститься по лестнице и открыть дверь, то вы попадете в узкий коридор, который проходит через дом по диагонали.



Фото: Joao Guimaraes

Пройдя по коридору к противоположному выходу, вы попадете на террасу под бетонной крышей, с которой открываются виды на озеро Алкева.