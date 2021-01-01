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Итоги года - 2020: самые необычные дома со всего мира
Источник материала: Tut.by
Даже в этот неспокойный и трудный 2020 год архитекторы не перестали нас удивлять — по всему миру появились сотни строений, вызывающих настоящий восторг. Сегодня мы вспомним самые красивые жилые дома, замеченные в разных странах в этом году.
Дом с газоном на крыше в Литве
«Дом и река» — реализованный в этом году
Здание очень необычно — пологий скат его крыши является продолжением зеленого луга на берегу реки.
Этот дом, кстати, будет представлять новейшую архитектуру Литвы на престижном европейском конкурсе.
Дом возле Выборга
Этот
Они задумывали свой проект как максимально близкий природе, его внутреннее пространство должно было стать органичной частью лесного пейзажа, поэтому авторы тщательно продумывали месторасположение дома на участке, учитывая при этом, какой вид будет открываться из панорамных окон.
Часть его фасадов оформлена фальцевыми панелями, часть — деревянные с резьбой ручной работы. Наличники и карнизы также резные, а их рисунок выполнен с использованием русских мотивов, что подчеркивает принадлежность дома исторической и культурной традиции данной местности.
Гигантский дом из бетона и стекла в Украине
Известная украинская студия архитектора Сергея Махно спроектировала и
Строительство проекта длилось три года и превратилось в череду вызовов и смелых решений.
Например, чтобы вид из окон стал главной изюминкой проекта, потребовалось переместить 30 000 тонн грунта и поднять обе части дома на высоту пять метров. Таким образом архитекторы избавились от препятствий на горизонте, чтобы владельцы могли в полной мере насладиться пейзажем.
На изготовление монолитной части здания потребовалось 20 тысяч тонн бетона. Специально для этого проекта открыли отдельную линию по сборке стеклопакетов, каждый из которых весит одну тонну.
Подмосковный футуризм
В Подмосковье построили необычный
Здание построило архитектурное бюро Niko | Architect. «В основе проекта — связь окружающей среды с внутренней средой человека. Бионические формы гуманны по отношению к человеку, они органично вписываются в его восприятие и благоприятно влияют на эмоциональное состояние», — так авторы описывают свою концепцию.
Особняк практически не заметен со стороны поселка, его стены и крыша представляют собой покрытый зеленью искусственный холм.
Лучший дом Польши
Союз архитекторов Польши объявил победителей конкурса SARP AWARD 2020. В номинации «Лучший дом в Польше» высшую награду
Несмотря на то, что здание статичное, оно в то же время изменчиво — все зависит от того, с какой стороны на него смотреть. Оно может быть маленьким, узким и низким, но также большим, широким и высоким.
Канадский черный дом
Дом
Дом представляет собой единый прямоугольный объем с остроконечной крышей и утопленными в некоторых местах стенами. Для облицовки здания использовалась обугленная лиственница, но некоторые участки были покрыты просто обработанным маслом светлым деревом.
— Эта игра тьмы и света делает дом более особенным, — говорят в Atelier Schwimmer.
Интегрированный в природу дом в США
Мы не раз писали о том, как в США и Европе сейчас
Созданием дома занималась американская архитектурная студия William Kaven Architecture. Двухэтажный особняк расположен в городском лесопарке в Портленде и построен таким образом, чтобы максимально не нарушить ландшафт и сохранить деревья.
Дом построен из бетона и облицован черным плитным материалом. Практически все здание имеет панорамное остекление.
Дом в холме в Польше
Ключевая задача при проектировании этого дома — как использовать огромную разницу в высоте между дорогой и остальной частью участка. Архитектор Томаш Гловацкий из бюро PAG
Крыша была спроектирована, как и в соседних зданиях — с симметричным фронтоном. Но видимый с уровня улицы мансардный этаж на самом деле является нежилой частью дома.
Жилая часть дома находится на первом этаже. С юга он выходит окнами в большой сад.
«Дом с тремя глазами» в Австрии
Компания Innauer-Matt Architekten построила на месте разрушенного сарая в австрийской деревне на реке Рейн стильный загородный дом. Это сооружение
Первый этаж дома построен из бетона и облицован плитами из лиственницы. А вот второй обшит деревянной черепицей из лиственницы, которая напоминает чешую рыбы. Крыша же этого дома сделана из меди.
Но это не все интересные элементы здания. Так, в нем предусмотрено три больших круглых окна, благодаря которым объект назвали «Дом с тремя глазами».
Дом-землянка в Португалии
Известный португальский архитектор Айреш Матеус построил на склоне холма стильный
Если спуститься по лестнице и открыть дверь, то вы попадете в узкий коридор, который проходит через дом по диагонали.
Пройдя по коридору к противоположному выходу, вы попадете на террасу под бетонной крышей, с которой открываются виды на озеро Алкева.
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Дома со всего мира, которые нам понравились в 2020 году.
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