20 самых красивых мужчин 2020 года

Источник материала: Tut.by

Развлекательная платформа TC Candler опубликовала традиционный список 100 самых красивых мужчин планеты. Этот рейтинг составляется с 1990 года и является одним из самых авторитетных во всём мире.

Интересно, что составители стараются внести хоть какую-то объективность в оценки. Так, при составлении рейтинга учитывались три показателя:

50% — симметрия лица (в определении этого показателя участвовали 3 ведущих специалиста косметической хирургии из Лос-Анджелеса);

30% — голоса пользователей;

20% — общие мировые стандарты красоты (тело, харизма, интеллект и др.).

Итак, перед вами — двадцатка самых красивых мужчин 20 года.

20 место: Иэн Сомерхолдер

Актёр, США, 42 года

19 место: Ли Мин Хо

Актёр, певец и модель, Южная Корея, 33 года

18 место: Чон Джонгук

Певец, участник бой-бенда BTS, Южная Корея, 23 года

17 место: Чагатай Улусой

Актёр, Турция, 30 лет

16 место: Ча Ын У

Певец и актёр, Южная Корея, 23 года

15 место: Роберт Паттинсон

Актёр, Великобритания, 34 года

14 место: Ким Чун Мён

Певец и актёр, участник бой-бенда EXO, Южная Корея, 29 лет

13 место: Тимоти Шаламе

Актёр, США, 25 лет

12 место: Ван Ибо

Актёр, певец и танцор, Китай, 23 года

11 место: Мью Суппасит

Актёр, Таиланд, 29 лет

10 место: Том Круз

Актёр, США, 58 лет

9 место: Ким Сокчин

Певец, участник бой-бенда BTS, Южная Корея, 28 лет

8 место: Гарри Стайлс

Певец, актёр, Великобритания, 26 лет

7 место: Сехун

Певец и танцор, Южная Корея, 26 лет

6 место: Леонардо Ди Каприо

Актёр, США, 46 лет