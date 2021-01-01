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20 самых красивых мужчин 2020 года
Источник материала: Tut.by
Развлекательная платформа TC Candler опубликовала традиционный список 100 самых красивых мужчин планеты. Этот рейтинг составляется с 1990 года и является одним из самых авторитетных во всём мире.
Интересно, что составители стараются внести хоть какую-то объективность в оценки. Так, при составлении рейтинга учитывались три показателя:
50% — симметрия лица (в определении этого показателя участвовали 3 ведущих специалиста косметической хирургии из Лос-Анджелеса);
30% — голоса пользователей;
20% — общие мировые стандарты красоты (тело, харизма, интеллект и др.).
Итак, перед вами — двадцатка самых красивых мужчин 20 года.
20 место: Иэн Сомерхолдер
Актёр, США, 42 года
19 место: Ли Мин Хо
Актёр, певец и модель, Южная Корея, 33 года
18 место: Чон Джонгук
Певец, участник бой-бенда BTS, Южная Корея, 23 года
17 место: Чагатай Улусой
Актёр, Турция, 30 лет
16 место: Ча Ын У
Певец и актёр, Южная Корея, 23 года
15 место: Роберт Паттинсон
Актёр, Великобритания, 34 года
14 место: Ким Чун Мён
Певец и актёр, участник бой-бенда EXO, Южная Корея, 29 лет
13 место: Тимоти Шаламе
Актёр, США, 25 лет
12 место: Ван Ибо
Актёр, певец и танцор, Китай, 23 года
11 место: Мью Суппасит
Актёр, Таиланд, 29 лет
10 место: Том Круз
Актёр, США, 58 лет
9 место: Ким Сокчин
Певец, участник бой-бенда BTS, Южная Корея, 28 лет
8 место: Гарри Стайлс
Певец, актёр, Великобритания, 26 лет
7 место: Сехун
Певец и танцор, Южная Корея, 26 лет
6 место: Леонардо Ди Каприо
Актёр, США, 46 лет
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