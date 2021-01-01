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20 самых красивых мужчин 2020 года

01.01.2021 09:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Развлекательная платформа TC Candler опубликовала традиционный список 100 самых красивых мужчин планеты. Этот рейтинг составляется с 1990 года и является одним из самых авторитетных во всём мире.

Интересно, что составители стараются внести хоть какую-то объективность в оценки. Так, при составлении рейтинга учитывались три показателя:

50% — симметрия лица (в определении этого показателя участвовали 3 ведущих специалиста косметической хирургии из Лос-Анджелеса);

30% — голоса пользователей;

20% — общие мировые стандарты красоты (тело, харизма, интеллект и др.).

Итак, перед вами — двадцатка самых красивых мужчин 20 года.

20 место: Иэн Сомерхолдер

Актёр, США, 42 года

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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19 место: Ли Мин Хо 

Актёр, певец и модель, Южная Корея, 33 года

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 이민호 leeminho (@actorleeminho)

18 место: Чон Джонгук

Певец, участник бой-бенда BTS, Южная Корея, 23 года

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JUNGKOOK (@bts.jungkook)

17 место: Чагатай Улусой

Актёр, Турция, 30 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cagatay Ulusoy (@cagatayulusoy)

16 место: Ча Ын У

 Певец и актёр, Южная Корея, 23 года

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 차은우 (@eunwo.o_c)

15 место: Роберт Паттинсон

Актёр, Великобритания, 34 года

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GQ (@gq)

14 место: Ким Чун Мён

Певец и актёр, участник бой-бенда EXO, Южная Корея, 29 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SUHO (@kimjuncotton)

13 место: Тимоти Шаламе

Актёр, США, 25 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Timothée Chalamet (@tchalamet)

12 место: Ван Ибо

Актёр, певец и танцор, Китай, 23 года

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 王一博 (@yibo.w85)

11 место: Мью Суппасит

Актёр, Таиланд, 29 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suppasit Jongcheveevat (@mewsuppasit)

10 место: Том Круз

Актёр, США, 58 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tom Cruise (@tomcruiseoffcial)

9 место: Ким Сокчин

Певец, участник бой-бенда BTS, Южная Корея, 28 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JIN (@jin.bts)

8 место: Гарри Стайлс

Певец, актёр, Великобритания, 26 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @harrystyles

7 место: Сехун

Певец и танцор, Южная Корея, 26 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SEHUN (@oohsehun)

6 место: Леонардо Ди Каприо

Актёр, США, 46 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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