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Как справляются с похмельем в разных странах мира

01.01.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как справляются с похмельем в разных странах мира

Многие хотя бы раз в жизни сталкивались с похмельем. В разных странах мира существуют свои способы поправить здоровье в таком состоянии.

Славянские народы знают о целебных свойствах рассола, поэтому активно используют его при похмельном синдроме. Рассол может быть из-под соленых огурцов или квашенной капусты. Если рассола нет, подойдёт и кефир.


В восточных странах с недомоганием борются водой с лимоном и травяными чаями. Обильное питье помогает быстрее вывести токсины из организма. В чай добавляют имбирь, он помогает справиться с тошнотой. 


В Перу антипохмельным блюдом считается севиче – рыба в маринаде из лимонного сока, лука, соли, кориандра и перца. 


Санкочо - суп, которым «лечатся» от похмелья в Колумбии. Это блюдо из свинины, овощей и острого перца. Суп должен томиться на огне длительное время, около 3 часов. Поэтому озаботиться его приготовлением лучше до застолья. 


В Германии после праздников включают в меню рольмопс – маринованную сельдь с огурцами и луком. Это блюдо насыщенно электролитами, которые помогают быстро восстановить организм.


 

Ирландцы считают, что лучшим лекарством от похмелья является плотный завтрак. С одной стороны, жирная обильная пища помогает восстановить уровень сахара, но в то же время сковывает печень, которой и так не просто. 



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Многие хотя бы раз в жизни сталкивались с похмельем. В разных странах мира существуют свои способы поправить здоровье в таком состоянии. Славянские народы знают о...
 
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