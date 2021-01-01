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Как справляются с похмельем в разных странах мира
Источник материала: ОНТ
Многие хотя бы раз в жизни сталкивались с похмельем. В разных странах мира существуют свои способы поправить здоровье в таком состоянии.
Славянские народы знают о целебных свойствах рассола, поэтому активно используют его при похмельном синдроме. Рассол может быть из-под соленых огурцов или квашенной капусты. Если рассола нет, подойдёт и кефир.
В восточных странах с недомоганием борются водой с лимоном и травяными чаями. Обильное питье помогает быстрее вывести токсины из организма. В чай добавляют имбирь, он помогает справиться с тошнотой.
В Перу антипохмельным блюдом считается севиче – рыба в маринаде из лимонного сока, лука, соли, кориандра и перца.
Санкочо - суп, которым «лечатся» от похмелья в Колумбии. Это блюдо из свинины, овощей и острого перца. Суп должен томиться на огне длительное время, около 3 часов. Поэтому озаботиться его приготовлением лучше до застолья.
В Германии после праздников включают в меню рольмопс – маринованную сельдь с огурцами и луком. Это блюдо насыщенно электролитами, которые помогают быстро восстановить организм.
Ирландцы считают, что лучшим лекарством от похмелья является плотный завтрак. С одной стороны, жирная обильная пища помогает восстановить уровень сахара, но в то же время сковывает печень, которой и так не просто.
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Многие хотя бы раз в жизни сталкивались с похмельем. В разных странах мира существуют свои способы поправить здоровье в таком состоянии. Славянские народы знают о...
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