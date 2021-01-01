5 полезных вещей, которые можно сделать своими руками на новогодних каникулах

Источник материала: ОНТ

Можно тратить свободное время на просмотры сериалов, а можно сделать полезные для дома вещи.

1. Если вы любите читать, то подставка для книг вам точно необходима. Для её изготовления вам понадобятся три деревянные доски. Первая – 30 × 23 см, вторая – 30 × 20 см, третья – 30 × 13 см. Для выбора правильного угла наклона поможет цепная мини‑пила. У двух досок с одной стороны угол должен быть 45°, с другой – 22,5°. У третьей доски обе стороны должны быть под углом 22,5°. Останется только скрепить доски между собой – и подставка готова!





2. Изготовить столик для завтрака в постель можно из фанерного листа 50 × 30 см. К этой основе надо сделать невысокие ножки из дерева. Всё собрать в одну конструкцию, отшлифовать и покрыть лаком. При желании можно сделать бортики из фанеры.

3. Вазу для овощей и фруктов можно сделать из деревянных брусков.

4. Стильную книжную полку можно сделать при помощи деревянной доски и креплений из полосок кожи. Интересно будет поиграть с сочетанием цветов.





5. Подставка для планшета из разделочной доски – отличная вещь на любой кухне. Изготовить разделочную доску можно самостоятельно или использовать приобретенное изделие. Внизу крепится молдинг по размеру, а к задней стенке – опора. На такую подставку удобно размещать и кулинарные книги.

















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