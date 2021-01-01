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7 идей, чем заняться 1 января

01.01.2021 09:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Писательница Татьяна Толстая однажды идеально описала 1 января таким, каким мы к нему привыкли. «Этот день — лишний, как бывает лишним подарок: получить его приятно, а что с ним делать — неизвестно. Этот день — короткий, короче всех остальных в году. В этот день не готовят — всего полно, да и едят только один раз, и то все вчерашнее и без разбору. (…) Хорошо выйти и тупо постоять, бессмысленно глядя на небо, а если повезет — на звезды. Хорошо чувствовать себя — собой: ничьим, непонятным самому себе, уютным и домашним, шестилетним, вечным. Хорошо любить и не ждать подвоха. Хорошо прислониться: к столбу крыльца или к человеку».

Но если вам не хочется упускать этот «лишний» день, вот несколько идей, чем можно заняться после позднего или не очень пробуждения.

Активность


ussr2.ru

На первый взгляд, меньше всего хочется 1 января как-то особенно энергично шевелиться, но если вы хотите добыть из организма немного энергии на остаток дня — это отличный план. Можно выйти на улицу и просто пройтись быстрым шагом по кварталу или до ближайшего парка. Поверьте, ощущение пустого города утром 1 января совершенно особенное. Если выходить из дома неохота, можно сделать 10-минутную зарядку или растяжку под ролик на YouTube. Организм точно скажет вам спасибо.

Пассивность


Кадр из фильма "Гринч - похититель Рождества"

Если двигаться дальше холодильника 1 числа не входит в ваши планы — составьте заранее плей-лист с новогодними фильмами, под которые вы будете наслаивать в себя «сначала тортик, потом салатик». Плед, гирлянда, поднос. Не такой уж плохой план.

Свежий воздух

Идеально, конечно, кататься на санках с горки, но погода, как правило, не способствует. Можно попробовать выбраться за город в ближайший лесок. Подышать свежим воздухом, подумать, чего вам хочется от наступившего года и как-то настроиться на него. Берите с собой термосы с чаем, бутерброды и друзей, соблюдайте дистанцию.


freepic.ru

Общение

Позвоните родственникам и друзьям. Садитесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь в чашку или бокал, включайте видеосвязь и просто наслаждайтесь общением. В этот день уже никто никуда не торопится и можно долго вспоминать общие теплые моменты.

Доброе дело

Начните год с доброго дела. Сделайте перевод в благотворительный фонд, подарите подарок одинокой старушке из подъезда — простой способ почувствовать себя хорошо.

Семейный вариант


wkids.ru

Запланируйте на вечер 1 января чтение вслух. Зажгите свечи, лампы, налейте чай в красивые чашки и устройте литературный марафон. «Снежная королева», «Муми-тролли», «Двенадцать месяцев», «Мороз Иванович», «Простоквашино», «Щелкунчик»… Вспомните, что вы сами любили читать в детстве, и поделитесь этим ощущением с семьей.

Новая жизнь

Попробуйте на этот день отказаться от одной вредной привычки. Разумеется, сразу бросить курить, к примеру, не выйдет. Но можно попробовать сократить потребление до минимума. Попробуйте весь день провести без соцсетей, если в обычное время вы склонны проводить там много времени, постараться пить больше воды — словом, наверняка найдется что-то, что вы давно собирались внедрить в свою жизнь, но откладывали. 1 января — самый подходящий день, чтобы начать.

 
 
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