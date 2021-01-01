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Лукашенко поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом

01.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления с Новым годом руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ и главам зарубежных государств, сообщает БелТА.

В частности, Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна.

Также поздравления были адресованы президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и первому лидеру страны Нурсултану Назарбаеву, главе Молдовы Майе Санду, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.



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В частности, Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Армении Армена Саркисяна и...
 
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