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Лукашенко поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом
01.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления с Новым годом руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ и главам зарубежных государств, сообщает
В частности, Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна.
Также поздравления были адресованы президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и первому лидеру страны Нурсултану Назарбаеву, главе Молдовы Майе Санду, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.
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В частности, Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Армении Армена Саркисяна и...
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