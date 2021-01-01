Что изменится в Беларуси с 1 января

выяснял корреспондент агентства «Минск-Новости». Кроме того, увеличились минимальная зарплата и базовая ставка для оплаты труда бюджетников. Повысились коммунальные тарифы, изменился КоАП. Что еще в 2021-м году ожидает белорусов,корреспондент агентства «Минск-Новости».

Пенсионный возраст и стаж

С 1 января 2021 г. на полгода выросли пенсионный возраст (до 62,5 года для мужчин, до 57,5 — для женщин), а также минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии. Планомерное повышение продлится до 2023 г., когда мужчины станут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. Изменится пенсионный возраст и для военнослужащих.





Трудовой стаж показывает, сколько времени вы официально работали, а страховой стаж — как долго вы или наниматель платили взносы в Фонд соцзащиты населения. Если при выходе на пенсию не хватило страхового стажа, то вместо пенсии по возрасту вам начислят маленькую социальную пенсию (сейчас она составляет 129 рублей). В 2021 г. порог страхового стажа достигнет 18 лет, а в 2025-м — 20 лет для женщин и мужчин.

…для многодетных матерей

С 1 января будет иначе рассчитываться трудовой стаж для многодетных матерей при назначении пенсии. Мамам четверых и более детей в общий стаж будут засчитывать декретный отпуск до 12 лет (раньше 9). Назначать им трудовые пенсии будут при наличии стажа работы не менее 20 лет и страхового стажа не менее 10 лет (раньше — 17,5 лет).





…для работников особых производств

С 1 января за работников, занятых на работах с особыми условиями труда или отдельными видами профессиональной деятельности (за исключением работников по спискам № 1 и 2), работодатели обязаны уплачивать более высокие взносы на профессиональное пенсионное страхование. Это позволит сформировать более весомую пенсию.

Минимальная зарплата

С 1 января 2021 г. месячная минимальная заработная плата вырастет до 400 рублей. Ровно год назад она равнялась 375 рублям. За ноябрь 2020 г. с учетом индексации ее размер составлял 388,42 рубля.

Базовая ставка для бюджетников

С января вырастет со 185 до 195 рублей базовая ставка для оплаты труда бюджетников. Напомним, уже год как действует новая система оплаты труда. Вместо 27 тарифных разрядов для бюджетников введены 18 разрядов. Основой для расчета зарплаты вместо ставки первого разряда стала базовая тарифная ставка. По размеру она близка к бюджету прожиточного минимума.





Как повысят коммуналку

С 1 января и с 1 июня в два этапа потяжелеют тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Так, зимой на 4,2 доллара в эквиваленте выросла стоимость услуг по техобслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжению, водоотведению, обращению с твердыми коммунальными отходами, техобслуживанию лифта, а также размеры возмещения расходов на электроэнергию. Летом на 0,8 доллара станут дороже теплоснабжение и горячее водоснабжение. В расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими стоимость коммунальных услуг повысится не более чем на 5 долларов в эквиваленте.

Транспортный налог вместо дорожного сбора

С января в Беларуси вводится транспортный налог. Платить его будут как физлица, так и юрлица, а также индивидуальные предприниматели. Рассчитывать налог будут местные налоговые инспекции по месту регистрации автовладельцев. Последние обязаны платить транспортный налог ежегодно не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. В 2021 г., пока действует переходный период, разрешено уплачивать налог на месяц позже. Сумма налога для всех будет одинакова — одна базовая величина. А в 2022 г. МНС досчитает то, что вы не доплатили за 2021 г. Минфин посчитал, что в 2021 г. белорусские автолюбители должны возместить бюджету 95,1 млн рублей.

Ставки утилизационного сбора

С 1 января изменились ставки утилизационного сбора для автомобилей. Ранее они устанавливались для категорий транспортных средств не старше 3 лет и старше 3 лет. Теперь вместо двух вводятся три категории: не старше 3 лет, от 3 до 7 лет, старше 7 лет. В результате ставка сбора за транспортное средство, которому более 7 лет и которое гражданин ввозит из-за границы, составит 1 225,1 рубля. Другие ставки для физических лиц не поменялись.





Дилеры, которые импортируют автомобили из-за пределов ЕАЭС, могут поднять цены. Для новых машин с моторами от 1 000 до 2 000 см3 ставка утильсбора вырастет с 1 459,3 рубля до 6 115,2 рубля.

«Водительские» статьи КоАП

С 1 января вводится новый Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Новшества затронут тех, кто водит авто. Так, изменится часть штрафов за лихачество на дорогах. Если в прежней редакции за превышение скорости на 30 км/ч и более водителя штрафовали на 3–10 базовых величин, то в новом кодексе установлена другая градация штрафов:





— от 30 до 40 км/ч — штраф от 3 до 10 базовых величин;





— 40 км/ч и более — от 8 до 12 базовых величин.





Изменения внесены и в другие статьи КоАП, в которых говорится об ответственности водителей при управлении авто в состоянии алкогольного опьянения. Так, если степень опьянения до 0,8 промилле — штраф 100 базовых величин с лишением прав на 3 года (ранее от 50 до 100 базовых величин с лишением прав на аналогичный срок). Если степень опьянения превышает 0,8 промилле, то нарушитель заплатит 200 базовых величин и будет лишен прав на 5 лет. Состоянием алкогольного опьянения в Беларуси считается уровень от 0,3 промилле.





Новый КоАП смягчает ответственность водителей за езду без обязательной страховки. По обновленному кодексу за это придется заплатить от 1 до 3 базовых величин, тогда как раньше — от 3 до 5 базовых величин.

Сбор за выезд из страны на автомобиле

Областные советы депутатов получают право вводить сбор за выезд из страны на автомобиле. Решение действует с 1 января 2021 г. для автомобилей, максимальная масса которых не превышает 5 т и в которых не более восьми мест для сидения помимо места водителя. Ставки сбора не могут превышать 3 базовые величины. Принимать решение о введении сбора местные власти смогут в течение двух лет — до 1 января 2023 г. Плательщиками сбора признаются водители транспортных средств, которые пересекают государственную границу Беларуси в пунктах пропуска со странами ЕС и Украины. Новшество не затронет границу с Россией.





электромобильЗарядка электромобилей станет платной

С 1 января начнут взимать плату на всех электрозаправках Malanka. Стоимость 1 кВт на быстрых электрозарядных станциях, составит 39 копеек, на медленных — 29 копеек. Электротопливо обойдется владельцам автомобилей в два раза дешевле бензина.

Личный электронный кабинет

С 1 января у каждого белоруса появился личный электронный кабинет. Е-кабинет станет самым простым и эффективным способом получения госуслуг и административных процедур в электронном виде. Создаваться он будет на основании персональных данных из регистра населения на базе Единого портала электронных услуг.





«Беларусбанк» ввел комиссию за снятие денег в банкоматах «БПС-Сбербанка»





С нового года «Беларусбанк» исключил из сети партнеров банкоматы БПС-Сбербанка. Снимать деньги без комиссии можно будет только в банкоматах «Беларусбанка» и «Белагропромбанка».





Без виз в ОАЭ

С 16 января белорусы смогут без виз посещать Объединенные Арабские Эмираты. С этой даты граждане Беларуси — владельцы обычных национальных паспортов смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию Эмиратов, а также находиться на территории этой страны до 90 дней. Те же условия действуют и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.



Меняются правила охоты

С 1 января вступают в силу новые правила охоты. Из документа исключены излишние требования к порядку документального оформления охоты, например, упраздняется карточка учета нарушений. Также снижается минимальный возраст граждан, имеющих право заниматься безружейной охотой (с 18 до 16 лет), уточняются сроки и способы охоты на охотничьих животных некоторых видов.





Запрет на пластиковую посуду

С 1 января в Беларуси вводится запрет на некоторые виды одноразовой пластиковой посуды в общепите. Например, теперь запрещено использовать одноразовые пластиковые вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков. С полным списком запрещенной к употреблению посуды можно ознакомиться на сайте МАРТ. Предусматривается замена пластика упаковкой и одноразовой посудой из экологически безопасных материалов.





Оплатить проезд можно картами «Мир»

С 1 января в Беларуси можно рассчитаться за проезд по платным автодорогам банковскими картами платежной системы «Мир». Прежде вносить оплату можно было картами платежных систем Visa, MasterCard и БЕЛКАРТ.





Счета в драгметаллах за рубежом

С 1 января отменяются ограничения для банков и физлиц на открытие счетов в драгоценных металлах за рубежом. Для юридических лиц (кроме банков) устанавливается уведомительный порядок. Раньше для открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом белорусам (юридическим и физическим лицам) необходимо было получить разрешение Нацбанка. Коммерческие банки могут просто уведомить финрегулятора об открытии счетов в драгоценных металлах за рубежом.





Ужесточаются правила вывоза мусора из частного сектора

С 26 декабря минские предприятия по вывозу отходов могут не забирать выставленные за забор пакеты с мусором в частном секторе. А с 1 января 2021 г. в обязательном порядке вводится контейнерный способ обращения с отходами. К нарушителям будут применять штрафные санкции. Согласно ч. 2 ст. 15.63. КоАП нарушение требований законодательства об обращении с отходами влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин для физических лиц.



