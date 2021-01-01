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В новогоднюю ночь сгорели два человека
Источник материала: Навiны
Два человека погибли на пожарах в новогоднюю ночь.
Как сообщили в МЧС, трагедии произошли в Жлобине (найдено тело 45-летнего мужчины) и Бобруйске (огонь унес жизнь 50-летнего мужчины).
Отметим, что год назад МЧС 1 января сообщило о четырех смертях на пожарах на сутки.
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Два человека погибли на пожарах в новогоднюю ночь.
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