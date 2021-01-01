В новогоднюю ночь сгорели два человека

Два человека погибли на пожарах в новогоднюю ночь.





Как сообщили в МЧС, трагедии произошли в Жлобине (найдено тело 45-летнего мужчины) и Бобруйске (огонь унес жизнь 50-летнего мужчины).

Отметим, что год назад МЧС 1 января сообщило о четырех смертях на пожарах на сутки.