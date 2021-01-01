ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что случилось с валютой

01.01.2021 09:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На 23,94% (с 2,1134 до 2,6194 рубля) вырос в 2020 году средний курс наличного доллара США.

Что случилось с валютой
Фото pexels.com

Как свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков, доллар:

  • в январе — подорожал на 1,29% (до 2,1406 рубля);
  • в феврале — подорожал на 4,74% (до 2,2421);
  • в марте — подорожал на 15,69% (до 2,5939);
  • в апреле — подешевел на 6,38% (до 2,4284);
  • в мае — подешевел на 0,8% (до 2,4089);
  • в июне — подорожал на 0,51% (до 2,4211);
  • в июле — подорожал на 1,25% (до 2,4514);
  • в августе — подорожал на 10,04% (до 2,6975);
  • в сентябре — подешевел на 3,09% (до 2,6142);
  • в октябре — подорожал на 0,55% (до 2,6286);
  • в ноябре — подешевел на 1,56% (до 2,5875);
  • в декабре — подорожал на 1,23%.

Средний курс покупки увеличился за последний месяц на 0,66% (с 2,5751 до 2,5921 рубля), продажи — на 1,80% (с 2,5999 до 2,6468).

Биржевой курс доллара повысился за январь на 1,64% (с 2,1036 до 2,1380 рубля), за февраль — на 4,73% (до 2,2391), за март — на 15,47% (до 2,5856), за апрель — снизился на 6,63% (до 2,4143), за май — на 0,18% (до 2,4100), за июнь — увеличился на 0,10% (до 2,4123), за июль — на 1,04% (до 2,4375), за август — на 8,91% (до 2,6548), за сентябрь — снизился на 1,18% (до 2,6236), за октябрь — вырос на 0,44% (до 2,6352), за ноябрь — снизился на 1,82% (до 2,5873), за декабрь — на 0,32% (до 2,5789), за год — вырос на 22,59%.

В 2019 году средний наличный курс доллара уменьшился на 2,74% (в декабре — увеличился на 0,18%). В 2018 году североамериканская валюта подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.

Как сообщал БелаПАН, по итогам 2020 года белорусский рубль занял первое место по ослаблению к доллару США на территории бывшего СССР (анализировалась динамика валютных курсов, устанавливаемых центральными банками).

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 23,94% (с 2,1134 до 2,6194 рубля) вырос в 2020 году средний курс наличного доллара США.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что изменится в Беларуси с 1 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика