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Члену Коордсовета Луцкиной, задержанной по делу Пресс-клуба, предъявили обвинение

01.01.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Члену основного состава Координационного совета и бывшей журналистке "Белтелерадиокомпании" Ксении Луцкиной предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе КС в четверг.



"Задержанной 22 декабря Ксении Луцкиной сегодня в СИЗО-1 предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь (пособничество в уклонении от уплаты налогов)",- рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Луцкина является фигуранткой так называемого "Дела Пресс-клуба".

"Ксения вину не признает, считает своё уголовное преследование политически мотивированным, связанным со своей журналистской деятельностью", - подчеркнули в пресс-службе.

Там процитировали Луцкину: "Видимо, Беларуси не хватало такой политической заключенной, как я - бывшей сотрудницы Белтелерадиокомпании, вышедшей из системы".

31 декабря было предъявлено обвинение менеджерам Press club Belarus, в том числе основателю Юлии Слуцкой. 
 
 
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Члену основного состава Координационного совета и бывшей журналистке "Белтелерадиокомпании" Ксении Луцкиной предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе КС в...
 
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