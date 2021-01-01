Члену Коордсовета Луцкиной, задержанной по делу Пресс-клуба, предъявили обвинение









"Задержанной 22 декабря Ксении Луцкиной сегодня в СИЗО-1 предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь (пособничество в уклонении от уплаты налогов)",- рассказали в пресс-службе.





Там уточнили, что Луцкина является фигуранткой так называемого "Дела Пресс-клуба".





"Ксения вину не признает, считает своё уголовное преследование политически мотивированным, связанным со своей журналистской деятельностью", - подчеркнули в пресс-службе.





Там процитировали Луцкину: "Видимо, Беларуси не хватало такой политической заключенной, как я - бывшей сотрудницы Белтелерадиокомпании, вышедшей из системы".





31 декабря было предъявлено обвинение менеджерам Press club Belarus, в том числе основателю Юлии Слуцкой.