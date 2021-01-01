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Левандовски признан футболистом года по версии Marca
Источник материала: Партизан
Авторитетное испанское спортивное издание Marca составило рейтинг лучших футболистов уходящего года.
Во главе рейтинга оказался нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски. Ранее он был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Успехи Левандовски в 2020 году связаны с "Баварией", в составе которой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии и Кубок Германии.
В тройке лучших рейтинга по версии Marca присутствует и занимающий здесь второе место партнер Левандовски по команде защитник Йозуа Киммих. На третьей строчке - нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе.
Традиционные лауреаты многочисленных премий Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона") занимают пятое и десятое места соответственно.
Всего в рейтинг вошли 100 футболистов.
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Авторитетное испанское спортивное издание Marca составило рейтинг лучших футболистов уходящего года.
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