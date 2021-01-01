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Левандовски признан футболистом года по версии Marca

01.01.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авторитетное испанское спортивное издание Marca составило рейтинг лучших футболистов уходящего года.

Левандовски признан футболистом года по версии Marca
Во главе рейтинга оказался нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски. Ранее он был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Успехи Левандовски в 2020 году связаны с "Баварией", в составе которой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии и Кубок Германии.

В тройке лучших рейтинга по версии Marca присутствует и занимающий здесь второе место партнер Левандовски по команде защитник Йозуа Киммих. На третьей строчке - нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе.

Традиционные лауреаты многочисленных премий Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона") занимают пятое и десятое места соответственно.

Всего в рейтинг вошли 100 футболистов.
 
 
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Авторитетное испанское спортивное издание Marca составило рейтинг лучших футболистов уходящего года.
 
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