Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь









"От души желаю всем семьям страны еще большего расцвета драгоценного счастья, благополучия любимому народу", — пишет северокорейский лидер.





Он также пообещал еще более усиленно бороться за "приближение новой эпохи расцвета идеалов и чаяний нашего народа".





Письмо Ким Чен Ына появилось в преддверии восьмого съезда Трудовой партии Кореи, который должен пройти в ближайшие дни. Удостоверения участникам съезда вручили в последний день 2020 года.





Новый год КНДР встретила праздничным концертом на центральной площади Пхеньяна, который транслировался по телевидению и завершился салютом.