ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь

01.01.2021 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидер КНДР Ким Чен Ын не стал выступать с новогодней речью, а ограничился написанным от руки письмом к народу. Текст письма публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



"От души желаю всем семьям страны еще большего расцвета драгоценного счастья, благополучия любимому народу", — пишет северокорейский лидер.

Он также пообещал еще более усиленно бороться за "приближение новой эпохи расцвета идеалов и чаяний нашего народа".

Письмо Ким Чен Ына появилось в преддверии восьмого съезда Трудовой партии Кореи, который должен пройти в ближайшие дни. Удостоверения участникам съезда вручили в последний день 2020 года.

Новый год КНДР встретила праздничным концертом на центральной площади Пхеньяна, который транслировался по телевидению и завершился салютом.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер КНДР Ким Чен Ын не стал выступать с новогодней речью, а ограничился написанным от руки письмом к народу. Текст письма публикует Центральное телеграфное...
 
Новости дня
Новости разные
 
7 идей, чем заняться 1 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика