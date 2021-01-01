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Партызанскі новы 2021. Святочнае шоу
Источник материала: Белсат
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«Партызанскі новы 2021» – гэта святочнае шоу з крутой музыкай і цёплымі віншаваннямі ад вядомых людзей ды звычайных беларусаў з розных куткоў свету. Правядзіце навагоднюю ноч у прыемным таварыстве і пад добрыя песні!
Песні, якія гучаць у шоу:
Калаж з фота: Alexander Ryumin / TASS / Forum
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«Партызанскі новы 2021» – гэта святочнае шоу з крутой музыкай і цёплымі віншаваннямі ад вядомых людзей ды звычайных беларусаў з розных куткоў свету. Правядзіце...
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