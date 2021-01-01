Партызанскі новы 2021. Святочнае шоу

Источник материала: Белсат

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«Партызанскі новы 2021» – гэта святочнае шоу з крутой музыкай і цёплымі віншаваннямі ад вядомых людзей ды звычайных беларусаў з розных куткоў свету. Правядзіце навагоднюю ноч у прыемным таварыстве і пад добрыя песні!

Песні, якія гучаць у шоу:

Тры Чарапахі – Лявон Вольскі

Мы не « народец » – TOR BAND

» – Правілы – NIZKIZ

Невероятные – Ліхтар

– Ліхтар Пошёл вон, Вавилон – Аквариум

вон, – Муры – Наста Някрасава

Свабода – Зміцер Вайцюшкевіч

Шчучыншчына – Алена ЖалудOk

– Алена За Беларусь – Place To Be

Amore – Biplan

– Теперь это Мы – Віталій Артыст

Мы – Віталій Артыст Дыхаем зноў – У. Пугач і Л . Вольскі

. Вольскі Не быць скотам – Ляпіс Трубяцкі

– Ляпіс Іншымі – NAVIBAND

Мы будзем першымі – Ганна Шаркунова

All I Want for Christmas Is You – Рада і Назар Зінчукі

– Рада і Назар Созвездие – Віталій Артыст

– Віталій Артыст Хопіць Лука! – Піпіл Беспамылковы

Беспамылковы Love – Inomarki

– Перамен – Годна

Навечна – Val

На Каляды – Зьміцер Вайцюшкевіч

Вайцюшкевіч Белавежская пушча – Піт Паўлаў

Женщины не гуляют – PyLai

не – Песня счастливых людей – Ганна Шаркунова

Калаж з фота: Alexander Ryumin / TASS / Forum