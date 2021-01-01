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Партызанскі новы 2021. Святочнае шоу

01.01.2021 10:24 — Разное | Белсат  
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Источник материала: Белсат

«Партызанскі новы 2021» – гэта святочнае шоу з крутой музыкай і цёплымі віншаваннямі ад вядомых людзей ды звычайных беларусаў з розных куткоў свету. Правядзіце навагоднюю ноч у прыемным таварыстве і пад добрыя песні!

Песні, якія гучаць у шоу:

  • Тры Чарапахі – Лявон Вольскі
  • Мы не «народец» – TOR BAND
  • Правілы – NIZKIZ
  • Невероятные – Ліхтар
  • Пошёл вон, ВавилонАквариум
  • Муры – Наста Някрасава
  • Свабода – Зміцер Вайцюшкевіч
  • Шчучыншчына – Алена ЖалудOk
  • За Беларусь – Place To Be
  • AmoreBiplan
  • Теперь это Мы – Віталій Артыст
  • Дыхаем зноў – У. Пугач і Л. Вольскі
  • Не быць скотам – Ляпіс Трубяцкі
  • Іншымі – NAVIBAND
  • Мы будзем першымі – Ганна Шаркунова
  • All I Want for Christmas Is You – Рада і Назар Зінчукі
  • Созвездие – Віталій Артыст
  • Хопіць Лука! – Піпіл Беспамылковы
  • LoveInomarki
  • Перамен – Годна
  • Навечна – Val
  • На Каляды – Зьміцер Вайцюшкевіч
  • Белавежская пушча – Піт Паўлаў
  • Женщины не гуляютPyLai
  • Песня счастливых людей – Ганна Шаркунова

Калаж з фота: Alexander Ryumin / TASS / Forum

 
 
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«Партызанскі новы 2021» – гэта святочнае шоу з крутой музыкай і цёплымі віншаваннямі ад вядомых людзей ды звычайных беларусаў з розных куткоў свету. Правядзіце...
 
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