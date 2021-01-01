Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Уставшим от "Иронии судьбы": топ-5 небанальных фильмов на Новый год

Тем, кто при просмотре новогодней ТВ-программы рискует потерять праздничное настроение от многолетнего однообразия анонсированных там фильмов, категорически советуем выбрать нестандартные фильмы – они тоже про Новый год, но тем более оригинальным будет ваш персональный праздник.

"Уют и радость" 1984 года

Малоизвестная комедия Била Форсайта, воплощающая в себе, "всю глубину шотландской меланхолии", говорит о ней кинокритик Федор Бабинский. Кажущаяся простота фильма на самом деле обманчива, он жизнеутверждающий и очень многослойный, добрый, но не приторный. И несмотря на внешнюю комичность, этот фильм повествует о главном путешествии каждого человека – от своих фантазий к принятию реальности.

Новогодний хоррор "Крампус" 2015 года

Фильм как раз для того, чтобы разбавить новогоднюю атмосферу чем-нибудь поинфернальнее. Фильм о том, как ругань на семейном сборище может расстроить дух Рождества и чем это может обернуться. Если Санта-Клаус (он же Дед Мороз) дарит подарки, то его антипод ― страшное рогатою чудовище Крампус ― их отбирает. Фильм хорош редкой атмосферой мрачной рождественской сказки, спецэффектами и легкими издевками над всевозможными голливудскими штампами. Что интересно, несмотря на общую мрачность, фильм все-таки семейный, секса и насилия в нем нет, а значит его можно смотреть "вместе со спинорызами".

Канадский слэшер "Черное рождество" 1974 года

Родоначальник всех праздничных ужасов и классика жанра "хоррор", уж он-то порадует всех мизантропов своей праздничной жестокостью. Сюжет основан на том, как в отмечающее праздник женское общежитие проникает убийца и начинает там резню. Вроде бы и незамысловато, но это самый первый в истории праздничный хоррор, и это далеко не все достоинства этого фильма.

Новогодняя мелодрама "Полночный поцелуй" 2007 года

Грустная и сентиментальная черно-белая лента о новогоднем отчаянии, характеризует ее кинокритик. Этот фильм "зайдет", если вам близка атмосфера таких фильмов как "Манхэттен" Вуди Аллена, "Прогулка" Алексея Учителя, или кино французской новой волны. "Полночный поцелуй" ― очень эмоциональная картина со множеством милых и забавных нюансов, с шикарными диалогами и очень искренней их подачей.

Черная комедия "Плохой Санта"

"Вишенка" на новогоднем торте ― специально для тех, кто так же, как и главный герой этого фильма, ненавидит Рождество, Новый год и праздники в целом. Этот фильм станет отличным подарком для тех, кому осточертело всеобщее праздничное лицемерие. Билли Боб Тонтон идеален в главной роли циничного алкоголика, что сделало его иконой для всех ненавистников Нового года. "Плохой Санта" ― фильм-хулиган, плюющий на все морально-этические нормы, хотя и с позитивным посылом.

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