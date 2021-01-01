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На МЧМ по хоккею начинаются битвы за золото
Источник материала: Навiны
Завершился групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.
В борьбе за золото остаются восемь команд. По минскому времени матчи пройдут в два дня:
2 января
3 января
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Завершился групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.
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