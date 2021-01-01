На МЧМ по хоккею начинаются битвы за золото

Завершился групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.



Фото из микроблога IIHF

В борьбе за золото остаются восемь команд. По минскому времени матчи пройдут в два дня:

2 января

Россия — Германия (начало в 20:00);

Финляндия — Швеция (23:30).

3 января