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На МЧМ по хоккею начинаются битвы за золото

01.01.2021 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Завершился групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.

На МЧМ по хоккею начинаются битвы за золото
Фото из микроблога IIHF

В борьбе за золото остаются восемь команд. По минскому времени матчи пройдут в два дня:

2 января

  • Россия — Германия (начало в 20:00);
  • Финляндия — Швеция (23:30).

3 января

  • США — Словакия (03:00);
  • Канада — Чехия (06:30).
 
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Завершился групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.
 
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