Пока вы спали. Что меняется в Беларуси с 1 января

Naviny.by собрали основные изменения, которые вступают в силу 1 января 2021 года.





Вырастут тарифы ЖКХ

В новом году жилищно-коммунальные платежи для граждан, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими, увеличатся на 5 долларов в эквиваленте.

Это плановое повышение тарифов, которое пройдет в два этапа.

Так, с 1 января на 4,2 доллара подорожают услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техобслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирных домов, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

А с 1 июня на 0,8 доллара вырастут тарифы на теплоснабжение для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Государство готово давать гражданам безналичные жилищные субсидии в связи с ростом ЖКУ.

Такие субсидии полагаются тем белорусам, у которых ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает:

- для горожан — 20% от среднемесячного совокупного дохода;

- для сельчан — 15% от такого дохода.

Средняя сумма субсидии составляет 5,54 рубля в месяц. В 2020 году эти деньги получили свыше 20 тысяч семей.

Бюджетникам поднимут зарплаты

С начала нового года работникам бюджетной сферы увеличат базовую ставку до 195 рублей.

Кроме того, некоторым бюджетникам дадут новые надбавки, доплаты и пособия.

Все подробности Naviny.by привели в отдельной публикации .

Увеличится минимальная зарплата

С 1 января месячная минимальная заработная плата вырастет до 400 рублей — такое решение принял Совмин.

Справка. Минимальная зарплата — социальный стандарт в области оплаты труда. Соблюдать его должны все белорусские наниматели. В то же время они могут вводить другой показатель МЗП, но не ниже государственного.

Размер месячной МЗП устанавливается ежегодно 1 января.

Новый показатель выро с фактически на 11,58 рубля.

Повышается пенсионный возраст

С 1 января пенсионный возраст для мужчин составит 62 года и 6 месяцев, для женщин — 57 лет и 6 месяцев.

Повышать планку пенсионного возраста в Беларуси начали в 2017 году.

До начала реформы право на трудовую пенсию по возрасту имели мужчины по достижении ими 60 лет при стаже работы не менее 25 лет, женщины — по достижении 55 лет при 20-летнем стаже работы.

Ежегодно показатель увеличивается на полгода. Как итог, в 2022 году, когда закончится реформа, белорусы будут уходить на пенсию в 63 года, а белоруски — в 58 лет.

Решение повышать пенсионный возраст принято в первую очередь потому, что в Беларуси отмечается высокий уровень старения населения.

В национальной стратегии «Достойное долголетие — 2030», которую разработал Совмин, констатируется, что к 2030 году доля пожилых граждан превысит пятую часть населения страны (21%).

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Изменения по пенсиям для многодетных матерей…

Женщинам, которые имеют четверых детей, в стаж работы для назначения трудовой пенсии с 1 января будут засчитывать время нахождения в отпуске по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет в общей сложности.

До 1 января 2021 года этот максимум составлял 9 лет.

Новшество затронет не только женщин, которые впервые обратятся за начислением пенсий, но и тех, кому пенсия уже назначена.

Кроме того, матерям с четырьмя детьми страховой стаж для назначения пенсии по возрасту снижен до 10 лет (сейчас — 17 лет 6 месяцев). Требования к общему стажу остаются прежними — 20 лет.

… и для инвалидов

С 1 января 2021 года гражданам, которые находились на инвалидности I или II группы не менее 10 лет, снизят требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту.

Требуемый страховой стаж уменьшается на 6 месяцев за каждый полный год нахождения на инвалидности.

Если расписать по годам, то при нахождении на инвалидности I и (или) II группы 11 лет страховой стаж снижается на 5 лет и 6 месяцев, 12 лет — на 6 лет, 13 лет — на 6 лет и 6 месяцев, 14 лет — на 7 лет и так далее до 20 лет, когда страховой стаж снижается на 10 лет.

Если человек находится на инвалидности 21 год и более, то для трудовой пенсии по возрасту ему достаточно будет иметь 5 лет страхового стажа.

Кроме того, инвалидам с детства на 5 лет снизят требование к продолжительности трудового стажа для получения права на досрочную пенсию по возрасту. Для женщин — с 20 до 15 лет, для мужчин — с 25 до 20 лет.

Также родителям детей-инвалидов с тяжелой степенью утраты здоровья, которые долгое время ухаживали за ними (не меньше 20 лет), размер социальной пенсии повышен до минимальной пенсии по возрасту — с 129,055 рубля до 272,57 рубля .

Государство в том числе пересмотрело условия, когда трудовая пенсия по случаю потери кормильца назначается одному из родителей или супругу (супруге), либо деду, бабке, брату, сестре умершего кормильца, которые заняты уходом за детьми, братьями, сестрами либо внуками в возрасте до 3 лет умершего кормильца.

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Повышаются минимальные цены на алкоголь

С 1 января минимальная отпускная цена за 0,5 литра алкоголя крепостью 40% составит 5,05 рубля, розничная — 6,68 рубля.

Цены выросли на 16 и 21 копейку соответственно.

Предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные установлена в размере 3,09 рубля за 0,7 литра крепостью 18%.

Цена выросла на 10 копеек.

Дорожают отдельные марки сигарет

В январе белорусские производители и импортеры сигарет воспользовались правом поднять цены на свою продукцию.

Так, на 5–10 копеек станут дороже отдельные виды Credo, Dunhill, Kent, Pall Mall, Rothmans, Sobranie, Vogue, Winston, «Корона» и «Форт».

Также вырастут в цене сигареты Monte Carlo (на 8–10 копеек), Marlboro и Parliament (10 копеек), Camel (10–15 копеек), L&M (10–24 копеек), Dove (11–15 копеек), Minsk, NZ, Queen, «Минск» и «Премьер» (12–15 копеек), Red Bor (на 13 копеек).

Супруги получат возможность сделать ЭКО бесплатно

Семейным парам с 1 января 2021 года государство предлагает одну бесплатную попытку ЭКО, если у них есть медицинские показания и нет противопоказаний.

Такое разрешение дается парам, в которых оба супруга белорусы, причем женщине еще не исполнилось 40 лет.

Сама процедура возможна только в государственных медцентрах. Это РНПЦ «Мать и дитя», городской клинический роддом № 2 в Минске, а также Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией «Брак и семья».

По статистике, примерно каждая шестая пара в Беларуси бесплодна. При этом вероятность беременности после ЭКО в нашей стране составляет более 40%.

Школьникам дадут в помощь электронную базу

С 1 января в Беларуси в тестовом режиме начнет работать единый инфоресурс для учреждений общего среднего образования.

Эта платформа обеспечит методическую поддержку детям и подросткам, которые временно не посещают школу или нуждаются в дополнительном разъяснении учебного материала, когда выполняют домашние задания.

Ресурс содержит библиотеку учебников, а также разные сервисы для организации образовательного процесса и управления им.

«Беларусбанк» меняет условия снятия денег

С 1 января снять наличные без комиссии можно в банкоматах сети «АСБ Беларусбанк», а также в банкоматах «Белагропромбанка».

С этой даты вводится комиссия за снятие денег в банкоматах «БПС-Сбербанка», который «Беларусбанк» исключил из числа партнеров.

Эта комиссия будет такой же, как и за операции в сети других банков.

Так, за снятие наличных — 2,5% от суммы. По международным карточкам — минимум 3 рубля, 3 доллара/евро, 110 российских рублей, по карточкам для использования только в Беларуси — минимум 0,5 рубля, по кредитным карточкам — минимум 3 рубля.

За просмотр баланса по карточке (за одну операцию) в устройствах придется заплатить один рубль, 0,5 доллара/евро либо 35 российских рублей.

Суды будут вести аудио- или видеозапись процесса

С 1 января судам первой инстанции вменена обязанность фиксировать судебные заседания с помощью звуко- или видеозаписи. Ранее суды имели такое право при наличии технической возможности.

Нововведение касается как хозяйственных споров, так и гражданских дел.

Новшество повлияет в первую очередь на процесс фиксирования хода судебного заседания. Теперь будет составляться краткий протокол, в который не будут включаться сведения о разъяснении процессуальных прав и обязанностей, а вместо полной расшифровки пояснений сторон, свидетелей и иных лиц будет ставиться отметка о том, что такие пояснения имели место.

Полный протокол судебного заседания будет составляться только при отсутствии у суда технической возможности вести аудио- или видеозапись.

Цифровая копия записи будет приобщаться к делу и являться неотъемлемой частью краткого протокола. Все лица, участвующие в деле, будут вправе получить копию такой записи для ознакомления.

В гражданском судопроизводстве суд вправе не фиксировать ход процесса на цифровые носители в случае неявки всех участников.

Узнать про посылку можно будет по мобильному телефону

Совмин изменил правила оказания услуг почтовой связи общего пользования.

С 3 января 2021 года адресаты смогут получить информацию о поступлении почтовых отправлений одним из трех способов. Через сеть сотовой подвижной электросвязи, национальную почтовую электронную систему или электронную почту.

Для этого отправителю нужно указать в почтовом адресе номер мобильного телефона, почтовый ящик НПЭС или адрес электронной почты адресата.

В таком случае доставка извещений на бумажном носителе в абонентский почтовый шкаф и индивидуальный почтовый ящик осуществляться не будет.

Изменятся правила охоты

С 1 января 2021 года меняются правила ведения охотничьего хозяйства и охоты.

Охотником в Беларуси можно теперь стать уже с 16 лет.

При этом до 18 лет охотиться придется без оружия, используя лишь капканы и ловушки (кроме петель), собак и ловчих птиц.

На охоте разрешено применять без ограничений охотничьи ножи, бинокли, сигнальные средства, средства коммуникации и связи, подсадных животных, чучела, профили, манки, приманки и другие средства, чтобы подманивать зверей.

Кроме того, упразднена карточка учета нарушений к государственному удостоверению на право охоты. А регистрационные бумаги на охотничьих собак и ловчих птиц исключены из перечня документов, которые охотник обязан иметь при себе на охоте.

Срок действия разрешения на ношение и хранение охотничьего оружия увеличится до 5 лет (ранее — три года). Также до 5 лет вырастет срок действия медсправки для получения и продления этого разрешения (ранее — один год).

Охотничьи хозяйства должны будут выделять в качестве общедоступных угодий для охоты не менее 30% своей территории. А все путевки на охоту обяжут продавать через интернет.

Белорусы смогут летать в ОАЭ без виз

Объединенные Арабские Эмираты и Беларусь договорились о взаимной отмене виз для своих граждан.

С 16 января 2021 года владельцы обычных национальных паспортов РБ смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через ОАЭ, а также находиться в этом государстве без виз не более 90 дней с даты въезда, сообщает МИД Беларуси.

Аналогичные условия вводятся и для граждан ОАЭ в нашей стране.