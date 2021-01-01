Беларусь утратила председательство в ЕАЭС

Беларусь с сегодняшнего дня больше не председательствует в Евразийском экономическом союзе.



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Согласно принятого регламента, с 1 января 2021 года «рулить» в ЕАЭС будет Казахстан.

Власти этого азиатского государства определили приоритеты своего председательства. Это — устранение барьеров и развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества.