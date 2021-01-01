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В канадской провинции нехватка собак - за одного пса борются больше 10 человек

01.01.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В канадской провинции Юкон закончились бесхозные собаки. Звучит отлично, но местные жители недовольны — песиков хватило не всем, пишет CBS.


Фото: Sharon Nehring-Willson / Facebook

В последнее время желающих взять себе собаку в Юконе стало так много, что приюты и заводчики физически не справляются. И дело не в том, что псов стало меньше — спрос увеличился, объяснили волонтеры из Центра спасения животных.

По словам руководителя центра Шерил МакГрат, в уходящем году она нашла дом для 150 щенков и нескольких взрослых псов. При этом желающих взять собаку намного больше, чем самих зверей.

«В ответ на объявление о свободном щенке я сразу же получаю два десятка откликов и еще столько же сообщений», — рассказала МакГрат. Всеобщую одержимость собаками она объясняет пандемией: людям, «запертым» дома, нужны новые друзья.

Возросший спрос на домашних питомцев заметили и в местном приюте «Гуманное общество». Необычно еще и то, что люди с большой охотой забирают старых животных — как собак, так и кошек. В среднем, звери проводят в приюте всего две недели, прежде чем найти новых хозяев. Это очень короткий срок.

Юкон — провинция к востоку от Аляски. Несмотря на внушительную площадь в 482 тысячи квадратных километров, что чуть меньше Испании, в ней живет всего 36 тысяч человек.

 
 
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В последнее время желающих взять себе собаку в Юконе стало так много, что приюты и заводчики физически не справляются. И дело не в том, что псов стало меньше - спрос...
 
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