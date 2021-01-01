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Трагедии в новогоднюю ночь: в Жлобине и Бобруйске сгорели мужчины

01.01.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оба - достаточно молодые.






Как сообщает МЧС, с 00.00 до 6.00 1 января на Гомельщине произошёл 1 пожар, на котором погиб 1 человек. В новогоднюю ночь в Жлобине на пожаре погиб 45-летний мужчина.


Также трагедия произошла в Могилёвской области. В Бобруйске в новогоднюю ночь огонь унёс жизнь 50-летнего мужчины.
 
 
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