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Трагедии в новогоднюю ночь: в Жлобине и Бобруйске сгорели мужчины
Источник материала: Партизан
Оба - достаточно молодые.
Как сообщает МЧС, с 00.00 до 6.00 1 января на Гомельщине произошёл 1 пожар, на котором погиб 1 человек. В новогоднюю ночь в Жлобине на пожаре погиб 45-летний мужчина.
Также трагедия произошла в Могилёвской области. В Бобруйске в новогоднюю ночь огонь унёс жизнь 50-летнего мужчины.
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Оба - достаточно молодые.
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