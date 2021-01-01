Чат-бот по налогам, новшества для ИП: что в Беларуси будет с налогами в 2021 году





Стратегия налоговых органов уже который год в создании комфортных условий для налогоплательщиков по уплате налогов и осуществлению иных административных процедур.





- Для этого непосредственно в инспекциях создаются Центры обслуживания плательщиков – это те места, где принимают плательщиков, которые все-таки посещаются налоговые органы, - рассказал начальник главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Сергей Шкут. - Сегодня малый и средний бизнес предпочитает ходить непосредственно в налоговые органы, а не пользоваться электронным взаимодействием. Всего в Беларуси 34 Центра обслуживания плательщиков. В ближайшее время откроются еще два центра. В этих центрах плательщик с использованием электронной очереди попадает к налоговому инспектору, который проводит один из 16 регламентов, принятых налоговыми органами процедур.





Основная задача налоговых органов сегодня состоит в том, чтобы плательщики переходили на электронную форму взаимодействия.





- 84% налогоплательщиков используют электронное взаимодействие с налоговыми органами. Это общая цифра. Если посмотреть по субъектному составу, то, по сути, получается, что 88% - это организации, 82,2% - индивидуальные предприниматели.





По словам Сергея Шкута, качество оказания «налоговых процедур» плательщики уже могут оценить. Налоговые органы проводят социологические исследования, цель которых - понимать удельный вес плательщиков, положительно оценивающих качество услуг, полученных при личном обращении.





- По результатам этого года (данное исследование проводилось Академией управления при президенте) 87% плательщиков, которые обращаются в налоговые органы, выставляют положительную оценку - 4 или 5. Что касается электронных сервисов, то около 80% опрошенных оценивают качество «дистанционных» услуг положительно.





ИП СМОГУТ ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ НЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА





Все категории плательщиков - организации, индивидуальные предприниматели, физические лица – активно используют электронный личный кабинет.





- В 2020 году подача налоговых деклараций через личный кабинет осуществлялась 215 480 раз, подача заявок на документы – 1 миллион 512 раз. В этом году мы представили ряд новшеств для плательщиков при использовании личного кабинета. Для индивидуальных предпринимателей мы представили возможность использования мобильной ЭЦП (электронной цифровой подписи). Мы сейчас налаживаем партнерские отношения с некоторыми операторами мобильной связи для того, чтобы расширить возможности использования мо льной ЭЦП. Кроме того, в этом году мы расширили перечень сведений, которые организации и индивидуальные предприниматели могут направить в налоговые органы в электронном виде. Среди них - уведомление о применении упрощенной системы налогообложения или об отказе от ее применения. Есть возможность обратной связи: всегда можно направить обращение о работе налоговых органов и сервисов.





Сегодня физические лица могут обращаться в любой налоговый орган страны - для них существует экстерриториальный принцип: при подаче декларации они могут прийти не по месту жительства. Такую же возможность мы предлагаем в новом Налоговом кодексе, который заработает в будущем году, для индивидуальных предпринимателей.





Планы на будущий год весьма амбициозны.





- В следующем году на портале Министерства по налогам и сборам появится виртуальный помощник - так называемый чат-бот. Он будет помогать плательщикам в предоставлении справочной информации, для того чтобы человек в оперативном порядке мог получить разъяснение налогового законодательства.



