Стали известны условия российского кредита для Беларуси

В целом текст опубликованного соглашения совпадает с проектом, который ранее был обнародован вместе с распоряжением правительства РФ о его одобрении.





Кредит в 1 млрд долларов предоставляется в российских рублях двумя траншами по курсу Центробанка России на дату перечисления. Он выдан на цели погашения и обслуживания госдолга Беларуси перед Россией и ЕФСР, а также бюджетной поддержки Беларуси.





Учет по кредиту ведется в российских рублях.





Транши кредита перечисляются только при условии отсутствия у беларусской стороны просроченной задолженности по:





государственным кредитам, выданным Россией,

по кредитам ЕФСР,

по кредитам юрлиц России, предоставленным Беларуси или беларусским юрлицам под гарантии правительства Беларуси,

по расчетам газоснабжающих организаций «Белтопагаз», «Нафтан» и других уполномоченных Беларусью организаций-потребителей газа перед ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» за поставленный природный газ. Отсутствие просроченной задолженности должно быть подтверждено актами сверки между ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и потребителями за месяц поставки, предшествующий месяцу перечисления транша.

Беларусь начинает погашать основной долг с 15 мая 2026 года. Он будет погашаться 10 равными полугодовыми долями 15 мая и 15 ноября каждого года.





Базовая ставка по кредиту привязана к средней арифметической величине значений теоретической доходности облигаций федерального займа РФ со сроком погашения 7,75 года, рассчитанной исходя из публикуемой Московской биржей методики расчета кривой бескупонной доходной гособлигаций. Процентная ставка по кредиту представляет собой базовую ставку, увеличенную на постоянную моржу в 0,5 п.п.





Проценты по кредиту начисляются с дат использования каждого транша, которыми считают даты зачисления средств на корреспондентский счет Беларуси. Проценты выплачиваются 15 мая и 15 ноября каждого года.





Если платежи по процентам и основному долгу не будут сделаны в установленные даты, то задолженность объявляется просроченной, а не нее начисляются проценты по ставке 150% от уровня ставки по кредиту. Если в течение 60 дней просроченная задолженность не будет погашена и не будет урегулирован данный вопрос, то РФ оставляет за собой право потребовать срочного погашения всей суммы: кредита, процентов по нему и штрафных процентов за просрочку.





Беларусская сторона имеет право на досрочное погашение любой суммы кредита по номинальной стоимости без дополнительных сборов при условии уведомления Минфина РФ не менее чем за 90 дней до даты досрочного по шения.