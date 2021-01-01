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Неофициально: Кирилл Альшевский стал новым главным тренером "Руха"
Источник материала: Партизан
Белорусский тренер Кирилл Альшевский стал новым главным тренером "Руха", передает телеграм-канал журналиста Владислава Татура.
В сезоне-2020 Альшевский с января по сентябрь возглавлял БАТЭ, вместе с которым завоевал Кубок Беларуси. Между тем "Рух" в минувшем первенстве страны финишировал на восьмом месте под управлением Александра Седнева.
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Белорусский тренер Кирилл Альшевский стал новым главным тренером "Руха", передает телеграм-канал журналиста Владислава Татура.
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