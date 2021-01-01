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Неофициально: Кирилл Альшевский стал новым главным тренером "Руха"

01.01.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский тренер Кирилл Альшевский стал новым главным тренером "Руха", передает телеграм-канал журналиста Владислава Татура.





В сезоне-2020 Альшевский с января по сентябрь возглавлял БАТЭ, вместе с которым завоевал Кубок Беларуси. Между тем "Рух" в минувшем первенстве страны финишировал на восьмом месте под управлением Александра Седнева.
 
 
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Белорусский тренер Кирилл Альшевский стал новым главным тренером "Руха", передает телеграм-канал журналиста Владислава Татура.
 
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