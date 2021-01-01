Беларусь заключила контракт на поставку азербайджанской нефти













"SOCAR Trading заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией на поставку азербайджанской нефти, а также потенциально других сортов нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы", - сказали в компании.





При этом местное агентство Репорт сообщает, что в 2020 году SOCAR Trading поставила в Беларусь около 1 миллиона тонн Azeri Light, а также других сортов нефти.





"По имеющейся информации, в 2021 году объемы поставки нефти на белорусские НПЗ могут быть такими же или даже больше", - пишет агентство.



