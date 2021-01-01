Побив рекорд по количеству политзаключенных, Лукашенко объявил 2021-й год Годом народного единства













В новогоднем обращении Александр Лукашенко предложил сделать 2021-й Годом народного единства.





"Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства. Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы — умная, толерантная, устремленная в будущее нация! И если мы хотим «людзьмі звацца», мы это сделаем!" – заявил Лукашенко.





К слову, предыдущий три года в Беларуси были посвящены малой родине.