Тепло и гололед: до семи градусов поднимется столбик термометра 1 января

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв - Sputnik. Новый год начинается с теплой погоды, обещают синоптики.

Днем 1 января столбик термометра поднимется до +7°C по юго-востоку страны, в целом же на большей части территории республики максимальная температура воздуха днем составит -1..+5°C.

"Днем 1 января местами по стране ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - предупредили синоптики.

В отдельных районах слабый туман. Ветер погоды не испортит и обещает быть умеренным.

В Минске 1 января будет облачным, пройдут осадки - дождь и мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха утром +1..+2°C, днем +1..+3°C. Не похолодает даже к вечеру - температура воздуха составит 0..+2°C.