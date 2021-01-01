"Зимний концерт" и фейерверк: посмотрите, как гулял Минск этой ночью

Источник материала: Sputnik Беларусь

Около двух десятков различных праздничных мероприятий прошло этой ночью в разных районах Минска. Но самый главный концерт начался ровно в полночь на Октябрьской площади.

Свето-музыкальное представление "Зимний концерт" длилось три часа и прервалось лишь на время для того, чтобы гости не только послушали музыку, но и увидели фейерверк.

Огненное шоу запускали в Александровском сквере неподалеку от главной сцены.

До трех часов ночи на площади работал "Калядны кiрмаш". Чтобы гости смогли получить удовольствие от шоу и не спешить домой, работу метро и городских маршрутов наземного транспорта продлили.

Смотрите на видео, как выглядело небо над Минском в первые часы Нового года и какие площадки для селфи можно было найти на главной площади столицы.