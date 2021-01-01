Какие курсы доллара и евро установили банки в первый день 2021 года

Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники в первый день 2021 года. Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,63 рубля, а евро — 3,22 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,665 рубля (Банк ВТБ, РРБ-Банк), а ниже всего — 2,63 рубля (Беларусбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в МТБанке — 2,612 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в МТБанке — 3,265 рубля, а ниже всего — в Беларусбанке — 3,22 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в МТБанке — 3,199 рубля.