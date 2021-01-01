В Беларуси с 1 января выросла базовая величина. А вместе с ней - пособия, выплаты и штрафы

Источник материала: Tut.by

Принято постановление Совета Министров Республики Беларусь № 783, которым с 1 января 2021 года установлен новый размер базовой величины. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом Интернет-портале.

В соответствии с документом размер базовой величины составит 29 рублей. В последний раз ее повышали 1 января 2020 года — с 25,5 до 27 рублей.

Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ. Данный показатель влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу и т.д.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Как повысятся некоторые пошлины и выплаты

Пошлина за выдачу нового паспорта составит 29 рублей (ранее — 27 рублей), за ускоренную выдачу — еще 29 рублей (ранее — 27 рублей). Регистрация брака подорожает до 29 рублей (ранее — 27 рублей), развод — до 116 рублей (ранее — 108 рублей).

Новый размер ремесленного сбора составит 29 рублей (ранее — 27 рублей), регистрация ИП — 14,5 рубля (ранее — 13,5 рубля).

К слову, к базовой величине привязано и пособие по безработице. Оно не может превышать две базовые величины. Соответственно, с нового года максимальное пособие по безработице составит 58 рублей (ранее — 54 рубля).

Как повысятся некоторые штрафы

Штраф за безбилетный проезд в городском транспорте с 1 января составит от 14,5 до 29 рублей (ранее — от 13,5 до 27 рублей), в пригородном транспорте — 20,3 рубля (ранее — 18,9 рубля), в междугороднем — 29 рублей (ранее — 27 рублей).

Штраф за шум и вибрацию с 23 до 7 часов с этого года может составить до 870 рублей (ранее — до 810 рублей). За самовольную перепланировку без изменения несущих конструкций смогут оштрафовать на сумму до 870 рублей (ранее — до 810 рублей), с изменением несущих конструкций — от 870 до 1450 рублей (ранее — от 810 до 1350 рублей).

За нецензурную брань с 1 января будут штрафовать на сумму от 58 до 870 рублей (ранее — от 54 до 810 рублей), за курение в запрещенных местах — до 116 рублей (ранее— до 108 рублей), за курение во вспомогательных помещениях многоквартирных домов — до 870 рублей (ранее — до 810 рублей).

Распитие алкоголя или пива в общественных местах может обойтись в сумму до 232 рублей (ранее — до 216 рублей). А появление на работе в состоянии опьянения будет стоить от 29 до 290 рублей (ранее — от 27 до 270 рублей).

Штраф за выбрасывание мусора из окна машины увеличится до суммы от 29 до 58 рублей (ранее — от 27 до 54 рублей).

За вождение без техосмотра при первом нарушении в течение года штраф может составить от 29 до 87 рублей (ранее — от 27 до 81 рублей), при повторном — от 58 до 174 рублей (ранее — от 54 до 162 рублей). Штраф за вождение в нетрезвом виде составит от 1450 до 2900 рублей (ранее — от 1350 до 2700 рублей).

Вырастут штрафы и за превышение скорости. При превышении от 10 до 20 км/ч штраф с нового года составит до 29 рублей (ранее — до 27 рублей), от 20 до 30 км/ч — до 87 рублей (ранее — до 81 рубля), более 30 км/ч — до 290 рублей (ранее — до 270 рублей).

Если превышение зафиксировано автоматической камерой, то за превышение от 10 до 20 км/ч штраф составит до 14,5 рубля (ранее — до13,5 рубля), от 20 до 30 км/ч — до 58 рублей (ранее — до 54 рублей), от 30 до 40 км/ч — до 116 рублей (ранее — до 108 рублей), свыше 40 км/ч — до 174 рублей (ранее — до 162 рублей).

За неправильную парковку нужно будет заплатить штраф до 29 рублей (ранее — до 27 рублей).