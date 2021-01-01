Диетолог объясняет, почему не стоит отказываться от магазинного майонеза

Источник материала: Tut.by

Спортивный диетолог Александр Максименко поделился мнением насчет самого популярного в новогодние праздники соуса — майонеза: «Давайте вместе разберемся, на самом ли деле он так страшен?»



Александр Максименко Спортивный диетолог, ведет блог в Instagram Спортивный диетолог, ведет

Калорийность майонеза

Майонез очень калорийный и вредный? В противовес обычно ставят оливковое масло. Что-то вроде: «Замените в салате вредный майонез оливковым маслом». Ок, давайте сравним их по калорийности на порцию:

В 1 полной столовой ложке оливкового масла (15 г) содержится 15 г жира и 133 ккал,

В 1 столовой ложке классического майонеза 72−74%, без большой горки (20 г) — 15 г жира и 136 ккал. В «легких» майонезах, где процент жира составляет порядка 30−32%, в порции будет около 5−7 г жира и 50−65 ккал.



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Если считать на 100 г продукта, то в 100 г оливкового масла — 884 ккал, а в 100 г классического майонеза — 670−680 ккал. То есть даже жирный майонез существенно менее калориен, чем оливковое масло. В «легких» разновидностях майонеза на 100 г продукта еще меньше калорий — примерно 320, но бывает и меньше. Шах и мат, как говорится.

Майонез и витамины

А что с микронутриентами (витамины, минералы)?

В порции майонеза есть чуть витамина Е, немало витамина К, а также немного витаминов А, D и группы В (благодаря желтку). Из минералов — немного фосфора, селена и даже железа с цинком (снова желток «решает»). Картину немного портит натрий, хотя в порции майонеза его намного меньше, чем в других, очень даже хороших продуктах. Например, в сырах.

Добавки в майонезе

Ок, а что же такого «страшного» в майонезе? В классическом рецепте: растительное масло, сырой желток, уксус, соль, перец. Можно также добавить горчицу и лимонный сок.

В магазинные майонезы могут добавить стабилизаторы, консерванты и прочие рарзрешенные добавки. Никакой ртути, мышьяка, цианида и прочих токсичных веществ в майонезе нет. Что, подпортим здоровье одной порцией магазинного майонеза, съеденного в новогодний вечер? Реально? Скорее от домашнего майонеза. Я серьезно!

Рекомендация делать домашний майонез встречается часто. Вроде как все логично — вы точно знаете, что кладете в свой соус. Но я как раз буду защищать магазинный майонез, поскольку он более безопасный. Само собой, от известных брендов, а не от «подвальных» производителей.

Аргумент очень простой: бренды для производства майонеза используют пастеризованные яйца, благодаря чему бактерии уничтожаются и риск отравления очень мал. А в домашних условиях делать майонез с обычными, не пастеризованными яйцами — это риск нарваться на сальмонеллу. Из всех продуктов, содержащих яйца, приготовленный с сырыми яйцами домашний майонез определен как один из основных виновников вспышек сальмонеллеза. Министерство Сельского хозяйства США (USDA), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Школа общественного здоровья Калифорнийского университета не рекомендуют есть сырые яйца, не прошедшие тщательную тепловую обработку, из-за возможного присутствия сальмонеллы.

Итого

Я не говорю, что нужно объедаться майонезом, но в общем-то рассказы о его вреде — это басни из шальных 90-х. Сам по себе майонез — это не яд и не отрава, в нем даже есть витамины и минералы.

Домашний майонез (если нет возможности покупать пастеризованные яйца) несет потенциальные риски, магазинный — безопасен.

Так что, если нравится вкус майонеза и вы хотите заправить им салат, можно купить магазинный и не беспокоиться из-за съеденной столовой ложки этого соуса.