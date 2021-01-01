Праздник в кругу семьи: как встретили Новый год в странах СНГ и Грузии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В странах Содружества и Грузии Новый год встретили с учетом ограничений и с соблюдением мер безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала «МИР 24».

Казахстан

В столице Казахстана старый год начали провожать еще до полуночи. Отмечать праздник в кафе и ресторанах запрещено, поэтому многие собрались в кругу семьи. На улицах людей немного, в новогоднюю ночь можно кататься на горках и фотографироваться у елок. Их по всему городу – 33. В каждом крупном городе и на набережной установили ледовые городки.

Азербайджан

В новогоднюю ночь людей на улицах не встретишь. Массовые гуляния в этом году отменены. Чтобы выйти на улицу, по-прежнему нужно получить смс-разрешение. Поэтому бакинцы встречают праздник дома в кругу семьи.

Кыргызстан

В Кыргызстане праздничные мероприятия под запретом. Исключение не сделали даже ради Нового года. На главной площади страны украсили большую елку и установили световые фигуры. Ежегодно в ночь с 31-го на 1-е там проходили концерты, а Дед Мороз и Снегурочка проводили конкурсы и раздавали подарки. В этом году жителям республики рекомендовали отметить праздник дома в кругу семьи.

Таджикистан

В новогоднюю ночь на центральной площади Душанбе немноголюдно. Год назад там было не протолкнуться, каждый хотел сделать фотографию на фоне главной елки страны. В этом году ее решили не устанавливать. Из-за пандемии в Таджикистане отменили все массовые мероприятия. Поэтому праздник жители встречают дома.

Молдова

Этот Новый год в Кишиневе встречают скромно. Главная елка установлена не на центральной площади, как обычно, а в сквере по соседству. Нет ярмарок и живых концертов. Власти постарались сделать все, чтобы не провоцировать скопление людей. Несмотря на запреты, настроение новогоднее . Жители Молдовы встречают праздник дома с близкими. В селах накрывают богатый стол из 12 блюд .

Беларусь

Беларусь – единственная страна в СНГ, которая не отменяла из-за пандемии массовые гуляния на Новый год. Поэтому праздничная ночь проходит весело. На улицах Минска многолюдно, программа гуляний расписана до самого утра. Но помнить о пандемии все же нужно, поэтому в местах массового скопления людей всем советуют носить маски.

Санкт-Петербург

Этот Новый год для большинства петербуржцев – праздник сугубо семейный. Ведь развлекать себя на улице у елок горожане могут исключительно самостоятельно. Районные гуляния отменены, а традиционный праздничный концерт покажут только в прямом эфире.

Северная Осетия

В Северной Осетии Новый год традиционно встречают дома в кругу самых близких. На столе рядом с бокалами с шампанским – три осетинских пирога. Обычно глава семьи произносит тост за благополучие и здоровье, и после часа носи жители выходят на улицы. В этом году Владикавказ украсили яркой иллюминацией и установили несколько елок. Из-за пандемии отменены все праздничные мероприятия в новогоднюю ночь, но гулять по площадям горожане будут до самого утра.

Грузия

Новый год – снова семейный праздник. Из-за пандемии многие решили остаться дома и так встретить 2021 год. Однако фейерверк никто не отменял, и небо над Тбилиси украсил яркий салют. Действие комендантского часа приостановили до 2 января, однако городской транспорт все-равно не ходит.