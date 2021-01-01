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Виталий Жуковский: если каждый день общаешься по 5-7 часов, не сказал бы, что переговоры с БАТЭ прошли быстро
Источник материала: Партизан
Новоиспеченный главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский дал первое интервью в этом статусе.
Виталий Леонидович, когда вам поступило предложение стать главным тренером БАТЭ?
- 28 декабря. А до этого в течение недели встречались с Андреем Анатольевичем Капским и много беседовали — в основном о моем видении футбола.
Судя по тому, что переговоры прошли быстро, у вас не возникло ни малейших сомнений?
- Если каждый день общаешься по пять-семь часов, то не сказал бы, что все прошло быстро! Прекрасно осознавал, что руководитель клуба принимает сложное решение. Высокое давление в связи с большой ответственностью, много кандидатов... Уже только по обширному количеству нюансов, которые мы обсуждали, я понял, что Капский подошел ко всему очень тщательно.
Ваши главные задачи уже очерчены?
- Для меня это не только Кубки, медали и подготовка команды к поединкам на международной арене. У БАТЭ нет неважных матчей, а побеждать нужно даже на каждой тренировке. Есть рабочий процесс и серьезные требования, а рассуждения о местах и трофеях уводят эту тему немного в сторону.
Вы приходите в период, когда в команде грядет кадровая перестройка с акцентом на омоложение. Будет непросто?
- А где в спорте высших достижений легко? В нем игрокам, тренерам и руководителям всегда надо быть максимально сконцентрированными, объединенными общими целями. И, конечно, верить в успех - это тоже крайне важный посыл.
Кого из игроков видите главными проводниками своих идей?
- Всех. Главное — коллектив должен работать как единое целое, и у меня с этим точно не возникало проблем.
Уже высказывали некоторые пожелания по комплектованию состава новичками?
- Да, и они касались молодежи. В грядущем сезоне есть лимит, а я сталкивался с ним еще в первой лиге. Знаю, что при нынешних условиях в обойме нужно иметь минимум четырех футболистов не старше 1999 года рождения, которые могут выходить в основе. А выбрать такую обойму совсем непросто. Вот и обозначил пожелания насчет того, каких ребят этого возраста хотел бы видеть в команде на данном этапе.
Ближайшие планы БАТЭ в межсезонье?
- Пока могу сказать лишь то, что из отпуска мы выйдем раньше 14 января,
— цитирует наставника
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Виталий Жуковский: если каждый день общаешься по 5-7 часов, не сказал бы, что переговоры с БАТЭ прошли быстро
Новоиспеченный главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский дал первое интервью в этом статусе.
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