Федута: Ребята, к чему это все - автозаки, поливальная техника в новогоднюю ночь?

















Ребята, к чему это все - автозаки, поливальная техника в новогоднюю ночь? Дали бы омоновцам выходной. Ну, положим, боится дедушка штурма Дворца Независимости - оставьте ОМОН вокруг его берлоги. Но остальным дайте нормально отпраздновать, с семьями. Зачем демонстрировать свою паранойю настолько явно?!