|
Федута: Ребята, к чему это все - автозаки, поливальная техника в новогоднюю ночь?
Источник материала: Партизан
В новогоднюю ночь центр Минска опустел, а вокруг елок людей нет - сплошной ОМОН. Кажется, Кубраков назначен дедом Морозом, а Балаба, надо полагать, главным столичным зайчиком, пишет политический обозреватель, литературовед Александр Федута.
Ребята, к чему это все - автозаки, поливальная техника в новогоднюю ночь? Дали бы омоновцам выходной. Ну, положим, боится дедушка штурма Дворца Независимости - оставьте ОМОН вокруг его берлоги. Но остальным дайте нормально отпраздновать, с семьями. Зачем демонстрировать свою паранойю настолько явно?!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новогоднюю ночь центр Минска опустел, а вокруг елок людей нет - сплошной ОМОН. Кажется, Кубраков назначен дедом Морозом, а Балаба, надо полагать, главным столичным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)