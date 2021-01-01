ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Федута: Ребята, к чему это все - автозаки, поливальная техника в новогоднюю ночь?

01.01.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В новогоднюю ночь центр Минска опустел, а вокруг елок людей нет - сплошной ОМОН. Кажется, Кубраков назначен дедом Морозом, а Балаба, надо полагать, главным столичным зайчиком, пишет политический обозреватель, литературовед Александр Федута.





Ребята, к чему это все - автозаки, поливальная техника в новогоднюю ночь? Дали бы омоновцам выходной. Ну, положим, боится дедушка штурма Дворца Независимости - оставьте ОМОН вокруг его берлоги. Но остальным дайте нормально отпраздновать, с семьями. Зачем демонстрировать свою паранойю настолько явно?!
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новогоднюю ночь центр Минска опустел, а вокруг елок людей нет - сплошной ОМОН. Кажется, Кубраков назначен дедом Морозом, а Балаба, надо полагать, главным столичным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Количество погибших в результате ЧС в Беларуси за год выросло на 29%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика