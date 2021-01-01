Наступил год козодоя













Птицей года стал обыкновенный козодой – с ним соперничала синичка

В финал опроса вышли четыре птицы: козодой обыкновенный, длиннохвостая синица, тростниковая овсянка и обыкновенная горлица. Победил козодой.





Чем примечателен козодой?





Слово "козодой" имеет интересное происхождение. Согласно одной из легенд, однажды эта невзрачная птичка тайком от жителей деревни повадилась доить их скот – в том числе коз. И люди придумали ей такое оригинальное имя.





Птица действительно любит находиться вблизи мест выпаса скота, потому что там всегда много насекомых.





В дикой природе увидеть козодоя затруднительно: цвет оперения птицы сливается с корой деревьев, листьев, травы. Птица активна только во тьме. В воздухе ведет себя как стриж или сокол: летает быстро и бесшумно, выполняя резкие повороты либо зависая. Гнезд не строит: кладку самка делает прямо на лесную подстилку, в основном в сосновом бору.





Размером козодой примерно с голубя, но с длинным хвостом и крыльями. Клюв выглядит очень маленьким, но в раскрытом виде превращается в широкий – так удобнее ловить жуков и ночных мотыльков прямо на лету.





Трель у птицы протяжная и монотонная, напоминающая тарахтенье мотоцикла. В сентябре козодои улетаю зимовать в Южную Африку, возвращаются в конце апреля.





Представляя символ года, специалисты "Аховы птушак Бацькаўшчыны" обратили внимание на то, что козодой любит спать на лесных дорогах, из-за чего часто гибнет под колесами автомобилей.





Кто станет символом 2022 года?





Сейчас идет голосование за символ 2022 года. Участие в выборах птицы года принимают не только члены общественной организации, но и все неравнодушные к дикой природе белорусы. Символ 2022 года выберут 6 февраля на съезде АПБ из трех кандидатов.

"Предложить свой вариант для участия в голосовании может любой желающий, заполнив специальную анкету до 8 января включительно", - сообщается на сайте АПБ.





Кампания по выбору птицы года проводится уже 20 лет. Таким образом привлекается внимание к красоте природы, необходимости сохранения видов и мест обитания птиц.





За время существования конкурса символами Беларуси становились аист, белая трясогузка, домовой воробей, соловей, городская ласточка, серый гусь, щегол, удод, ушастая сова. В 2018-м главной птицей был назван черног овый щегол, в 2019-м – большой подорлик, в 2020-м – глухарь.



