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Наступил год козодоя

01.01.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выбор птицы 2021 года в Беларуси был сделан еще в ноябре прошлого года через онлайн-голосование, которое провела общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).




Птицей года стал обыкновенный козодой – с ним соперничала синичка
В финал опроса вышли четыре птицы: козодой обыкновенный, длиннохвостая синица, тростниковая овсянка и обыкновенная горлица. Победил козодой.

Чем примечателен козодой?


Слово "козодой" имеет интересное происхождение. Согласно одной из легенд, однажды эта невзрачная птичка тайком от жителей деревни повадилась доить их скот – в том числе коз. И люди придумали ей такое оригинальное имя.

Птица действительно любит находиться вблизи мест выпаса скота, потому что там всегда много насекомых.

В дикой природе увидеть козодоя затруднительно: цвет оперения птицы сливается с корой деревьев, листьев, травы. Птица активна только во тьме. В воздухе ведет себя как стриж или сокол: летает быстро и бесшумно, выполняя резкие повороты либо зависая. Гнезд не строит: кладку самка делает прямо на лесную подстилку, в основном в сосновом бору.

Размером козодой примерно с голубя, но с длинным хвостом и крыльями. Клюв выглядит очень маленьким, но в раскрытом виде превращается в широкий – так удобнее ловить жуков и ночных мотыльков прямо на лету.

Трель у птицы протяжная и монотонная, напоминающая тарахтенье мотоцикла.  В сентябре козодои улетаю зимовать в Южную Африку, возвращаются в конце апреля.

Представляя символ года, специалисты "Аховы птушак Бацькаўшчыны" обратили  внимание на то, что козодой любит спать на лесных дорогах, из-за чего часто гибнет под колесами автомобилей.

Кто станет символом 2022 года?


Сейчас идет голосование за символ 2022 года. Участие в выборах птицы года принимают не только члены общественной организации, но и все неравнодушные к дикой природе белорусы. Символ 2022 года выберут 6 февраля на съезде АПБ из трех кандидатов.
"Предложить свой вариант для участия в голосовании может любой желающий, заполнив специальную анкету до 8 января включительно", -  сообщается на сайте АПБ.

Кампания по выбору птицы года проводится уже 20 лет. Таким образом привлекается внимание к красоте природы, необходимости сохранения видов и мест обитания птиц.

За время существования конкурса символами Беларуси становились аист, белая трясогузка, домовой воробей, соловей, городская ласточка, серый гусь, щегол, удод, ушастая сова. В 2018-м главной птицей был назван черног овый щегол, в 2019-м – большой подорлик, в 2020-м – глухарь.
 
 
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Выбор птицы 2021 года в Беларуси был сделан еще в ноябре прошлого года через онлайн-голосование, которое провела общественная организация "Ахова птушак...
 
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