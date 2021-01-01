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Порошенко взял на себя ответственность за операцию «33 вагнеровцев в Беларуси»

01.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Бывший президент Украины призвал привлечь к ответственности виновных в срыве операции. 

Петр Порошенко в эфире украинского «5 канала» назвал себя инициатором спецоперации, итогом которой стало задержание 33 россиян из ЧВК Вагнера летом 2020 года в Беларуси, сообщает TUT.BY.

По словам экс-президента, он санкционировал проведение этой спецоперации еще в 2018 году, когда был Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Целью этой операции было «выманить на Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17».

По его словам, спецоперация по задержанию «вагнеровцев», к сожалению, была сорвана конкретными лицами. Порошенко назвал это государственной изменой и пообещал добиться привлечения виновных к ответственности:

— Я очень настойчиво советую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено.

 
 
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Бывший президент Украины призвал привлечь к ответственности виновных в срыве операции. 
 
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