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Порошенко взял на себя ответственность за операцию «33 вагнеровцев в Беларуси»
01.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Бывший президент Украины призвал привлечь к ответственности виновных в срыве операции.
Петр Порошенко в эфире украинского «5 канала» назвал себя инициатором спецоперации, итогом которой
По словам экс-президента, он санкционировал проведение этой спецоперации еще в 2018 году, когда был Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Целью этой операции было «выманить на Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17».
По его словам, спецоперация по задержанию «вагнеровцев», к сожалению,
— Я очень настойчиво советую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено.
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Бывший президент Украины призвал привлечь к ответственности виновных в срыве операции.
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