Внимание, автовладельцы! Официально ввели транспортный налог и отвязали его от техосмотра

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 января отменяется госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении — теперь вместо нее будет транспортный налог. Хорошая новость — платить придется меньше, а процесс будет отвязан от техосмотра. Это предусмотрено законом «Об изменении Налогового кодекса», который был опубликован сегодня на Национальном правовом Интернет-портале. Положение о транспортном налоге вступает в силу сегодня, 1 января.

В Беларуси с 1 января вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении вводится транспортный налог. Его будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД.

Ставки налога в сравнении с госпошлиной снизятся. Размер транспортного налога для физических лиц будет зависеть от веса и возраста машины:

За автомобиль массой до 1,5 тонны ставка налога — 61 рубль;

более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны — 81 рубль;

более 1,75 тонны, но не более 2 тонн — 102 рубля;

более 2 тонн, но не более 2,25 тонны — 122 рубля;

более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны — 142 рубля;

более 2,5 тонны, но не более 3 тонн — 162 рубля;

более 3 тонн — 223 рубля;

мотоцикл — 41 рубль.

Ранее за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении за автомобиль массой до 1,5 тонны и старше 10 лет нужно было заплатить 81 рубль (сейчас — 61 рубль). При массе машины от 1,5 до 2 тонн ставка составляла 162 рубля (с сегодняшнего дня — 102 рубля).

Также предусмотрены льготы: ставки налога для пенсионеров снизят на 50%, для инвалидов III группы — на 25%. Кроме того, органы местного управления и самоуправления смогут полностью или частично освобождать от транспортного налога физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Освобождаются от уплаты налога владельцы электромобилей, а также владельцы автомобилей, зарегистрированных до 1 января 1992 года.