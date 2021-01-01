|
Внимание, автовладельцы! Официально ввели транспортный налог и отвязали его от техосмотра
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 января отменяется госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении — теперь вместо нее будет транспортный налог. Хорошая новость — платить придется меньше, а процесс будет отвязан от техосмотра. Это предусмотрено законом «Об изменении Налогового кодекса», который был
В Беларуси с 1 января вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении вводится транспортный налог. Его будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД.
Ставки налога в сравнении с госпошлиной снизятся. Размер транспортного налога для физических лиц будет зависеть от веса и возраста машины:
Ранее за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении за автомобиль массой до 1,5 тонны и старше 10 лет нужно было заплатить 81 рубль (сейчас — 61 рубль). При массе машины от 1,5 до 2 тонн ставка составляла 162 рубля (с сегодняшнего дня — 102 рубля).
Также предусмотрены льготы: ставки налога для пенсионеров снизят на 50%, для инвалидов III группы — на 25%. Кроме того, органы местного управления и самоуправления смогут полностью или частично освобождать от транспортного налога физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Освобождаются от уплаты налога владельцы электромобилей, а также владельцы автомобилей, зарегистрированных до 1 января 1992 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставки налога в сравнении с госпошлиной снизятся. Размер транспортного налога будет зависеть от веса и возраста машины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)