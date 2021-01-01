Александра Герасименя: «С Новым годом вас! Я не верю в чудо, я верю в каждого из нас»

















«В жизни случаются моменты, после которых ты уже никогда не будешь прежним: первая любовь, первая медаль, первый ребенок. И 2020-й стал переломным годом. Годом, после которого белорусы никогда не будут прежними. Теперь мы стали народом. Единым народом, который помогает друг другу, народом, который смело смотри в будущее, народом, которым гордятся и восхищаются во всем мире.





Под Новый год принято загадывать желания и надеяться на чудо, но я не верю в чудо – я верю в каждого из нас. Не все горести и страдания мы оставили в уходящем году, но я твердо уверена, что мы обязательно победим.





Дорогие и любимые белорусы! Берегите себя и своих близких. Верьте в добро и участие. С Новым годом вас!» – сказала Герасименя.