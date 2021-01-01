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Хакеры РФ получили доступ к исходному коду Microsoft

01.01.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российские хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft

По заявлению компании, киберпреступники могли только просматривать исходный код Microsoft, но не вносить в него изменения.
Связанные с Россией хакеры смогли получить доступ к внутренним системам Microsoft Corp. и просмотреть внутренний исходный код. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что компания Microsoft подтвердила, что загрузила программное обеспечение от своего поставщика SolarWinds и оно было заражено вредоносным кодом. Таким образом киберпреступники получили доступ к внутренним сетям Microsoft.

"Мы обнаружили необычную активность некоторых внутренних учетных записей и после проверки выяснили, что одна учетная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях", - цитирует korrespondent.net

В компании заявили, что хакерам был доступен лишь просмотр кода, но не редактирование. Какие именно продукты подверглись атаки не сообщается.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft за последние месяцы зафиксировала несколько хакерских атак от связанных с государством групп из России и КНДР на фармацевтические компании.

Также, Минюст США обвинил РФ в кибератаке на сети правительства. Об этом заявил министр юстиции США Уильям Барр.
 
 
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Российские хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft
 
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